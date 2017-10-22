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Adalet Bakanlığı: 49 bin 697 kişi FETÖ'den tutuklu

8 bin 997 kişi hakkında 'FETÖ'den yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi

22 Ekim 2017 17:55

Adalet Bakanlığı, 'FETÖ' operasyonları kapsamında 49 bin 697 kişinin tutuklu olduğunu, 8 bin 997 kişi hakkında yakalama kararı verildiğini, 738 kişinin ise gözaltında bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, soruşturma kapsamında adli ve idari yargıda görevli 2 bin 151 hâkim ve savcı, 105 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi ve 3 HSYK üyesi olmak üzere toplam 2 bin 302 kişi tutuklu, 24 kişi hakkında ise yakalama kararı verildi.

Birgün'ün aktardığı habere göre; 7 bin 444 asker, 8 bin 628 polis, 25 vali, 75 vali yardımcısı, 117 kaymakam ve 31 bin 106 diğer meslek grupları olmak üzere toplam 47 bin 395 tutuklu bulunurken, 8 bin 766 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

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