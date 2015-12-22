Adalet Bakanlığı'na göre 32 tutuklu gazeteciden 24'ü 'terörist'!

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde 21 hükümlü gazetecinin bulunduğunu, bunlardan sadece üçünün sarı basın kartı taşıdığını belirterek, 24 gazeteciyi 'terörle' ilişkilendirildi.

CNN Türk'ün haberine göre Adalet Bakanlığı yetkilileri, bazı basın yayın organlarında yayınlanan "32 kişilik tutuklu gazeteci" listesinde bulunan 21 kişinin yargılamasının tamamlandığını ve çeşitli suçlardan aldıkları hükümlerin kesinleştiğini, 11 kişinin de tutuklu olarak yargılamasının devam ettiği bilgisini verdi. Listede yer alan isimlerden 4'ünün ise tahliye edildiği için cezaevlerinde bulunmadığı belirtildi.

Listede ismi geçenlerin terör örgütleri ile ilişkileri olduğundan cezaevinde bulundukları vurgulandı.

Açıklamada, 32 kişilik listedeki isimlerden 5'inin kasten öldürme veya teşebbüs, nitelikli yağma, yaralama, tehdit, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma suçlarından yargılandığı belirtildi.

9'unun silahlı terör örgütüne üye olmak, 4'ünün terör örgütü propagandası yapmak, 5'inin yasa dışı silahlı terör örgütü kurma, yönetme, propaganda yapma, örgüt adına suç işleme, 6'sının anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkma ve devletin gizliliğine ilişkin belgeleri temin etme suçundan cezaevlerinde bulunduğu bildirildi.