T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanlığı'na göre 32 tutuklu gazeteciden 24'ü 'terörist'!

Bakanlık tarafından gazetecilerden sadece üçünün sarı basın kartı taşıdığı belirtildi

22 Aralık 2015 11:18

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde 21 hükümlü gazetecinin bulunduğunu, bunlardan sadece üçünün sarı basın kartı taşıdığını belirterek, 24 gazeteciyi 'terörle' ilişkilendirildi.

CNN Türk'ün haberine göre Adalet Bakanlığı yetkilileri, bazı basın yayın organlarında yayınlanan "32 kişilik tutuklu gazeteci" listesinde  bulunan 21 kişinin yargılamasının tamamlandığını ve çeşitli suçlardan aldıkları hükümlerin kesinleştiğini, 11 kişinin de tutuklu olarak yargılamasının devam ettiği bilgisini verdi. Listede yer alan isimlerden 4'ünün ise tahliye edildiği için cezaevlerinde bulunmadığı belirtildi.

 

Listede ismi geçenlerin terör örgütleri ile ilişkileri olduğundan cezaevinde bulundukları vurgulandı.

Açıklamada, 32 kişilik listedeki isimlerden 5'inin kasten öldürme veya teşebbüs, nitelikli yağma, yaralama, tehdit, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma suçlarından yargılandığı belirtildi.

9'unun silahlı terör örgütüne üye olmak, 4'ünün terör örgütü propagandası yapmak, 5'inin yasa dışı silahlı terör örgütü kurma, yönetme, propaganda yapma, örgüt adına suç işleme, 6'sının anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkma ve devletin gizliliğine ilişkin belgeleri temin etme suçundan cezaevlerinde bulunduğu bildirildi.

ETİKETLER

tutuklu gazetecibasın özgürlüğüterör

İlgili Haberler

Gazetecilerden tutuklu meslektaşları için eylem: Basın öne eğilmesin

“2010 yılından bu yana 310 gazeteci cezaevlerine girdi”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24