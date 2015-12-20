Gazetecilerden tutuklu meslektaşları için eylem: Basın öne eğilmesin

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyeleri, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması ve ‘Haber alma hakkının engellenmemesi’ için Galatasaray Lisesinin önündeki eylemde bir araya geldi. Gazeteciler ‘Basın öne eğilmesin’ dedi.

Evrensel’in haberine göre, “Gazetecilik hapsedilemez”, “Medya meydanda”, “Gazetecilik suç değildir” yazılı dövizlerin taşındığı eylemde sık sık “Özgür basın susturulamaz” sloganları atıldı. CHP Milletvekilleri Eren Erdem, Ali Şeker, Barış Yarkadaş da eyleme destek verdi.

İlk sözü alan Tutuklu Gazeteci Erdem Gül'ün eşi Aslı Işık Gül, “Erdem Gül ve Can Dündar halkın doğru haber alabilmesini sağladıkları için tutuklandı. Mesele sadece içeridekilerin özgürlüğü değil mesele biraz da dışarıdakiler için hakkaniyet, haysiyet, hakikat meselesidir. Bu meseleye ne kadar sahip çıkarsanız bu toplumda o kadar huzur, demokrasi içinde yaşama şansımız olur“ dedi.

Daha sonra Silivri'de tutuklu bulunan Samanyolu Televizyonunun Yayın Kurulu Başkanı Hidayet Karaca’nın eşi Şule Karaca konuştu. Karaca, “14 Aralık günü eşimi, kaçma şüphesi olmayan bir insanı aldılar. Hidayet beyin yaptığı sadece mesleğiydi. Bir doktora neden ameliyat yapıyorsun diye sorulmadığı gibi bir gazeteciye de neden haber yapıyorsun diye sorulamaz. Benim eşim hayatını bu mesleğe adamıştı. Kendisi demokrasi nöbeti tutuyorum dedi. Artık biz birbirimize sahip çıkacağız. Yoksa daha kötü koşullar bizi bulacak“ dedi.

JINHA muhabiri Ceren Karlıdağ, “KCK gazetecilik davasının üzerinden 4 yıl geçti. Tutukluların sayısı daha da artı. Vildan gerçekleri hakikati yazdığı için cezaevinde. Bulunduğu hapishaneden kadın tutsaklara taciz yapıldığını haberleştiriyorum. Beritan ve Vildan’ın heyecanını biz devraldık. Erkek devlet ne der diye düşünmeyeceğiz ve yazmaya devam edeceğiz“ şeklinde konuştu.

TGS Genel Başkanı Uğur Güç ise “2010 yılından bu yana 310 gazeteci cezaevlerine girdi. Silahları kafamıza dayadılar. Polis memuru bir gün kafanıza kurşun sıkılacak diye tehdit etti. Sadece AKP'nin çıkarına olan haberler yapalım isteniyor. Kayyumlar, televizyonların kapatılmasıyla 800gazeteci işsiz kaldı. Bu tabloya da ileri demokrasi diyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Türkiye’de gazetecilerin susturulmaya çalışıldığını söyleyerek, “Türkiye’de gazetecilere cehennemi yaşatıyorlar.32 arkadaşımız tutuklandı ve tecrit altında. Bunu dünkü meclis konuşmamda dile getirdim. Yasal işkence görüyorlar. 113 gözaltı, 32 tutuklu, 305 kişiye soruşturma, Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari’nin kitaplarını topladılar. AKP susturuyor, tehdit ediyor, olmadı içeri atıyor. AKP’li vekil arkadaşlara da söyledim. Eserinizle övünün. Bu utanç AKP’nin utancı. 180 ülkenin içinde ifade özgürlüğünde 149 sıradayız. Gazetecilerin tutuklanması tüm toplumun haber alma hakkının kısıtlanmasına neden oluyor. Bakın ülkemizin güneydoğusu yanıyor. Türk askeri Başika'ya sokuluyor, Obama’dan gelen telefonla geri çekiliyor. Ama neler olup bittiğini medyadan okuyamıyor, göremiyoruz. Tüm tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın“ dedi.

Öte yandan CHP Milletvekili Ali Şeker ve Eren Erdem’in bugün Silivri'de Can Dündar ve Erdem Gül başta olmak üzere tutuklu gazeteciler için Silivri nöbetine katılarak şeffaf çadır kuracağı öğrenildi.