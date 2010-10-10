Adalet Bakanlığı 10 bine yakın memur alacak

T24- Hatay Dörtyol'da yapımı devam eden adliye sarayında incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gazetecilere açıklamalar yaptı.



Adalet Bakanı Ergin, bakanlığın yükünü hafifletmek için 9 bin 500 memur kadrosu daha alacaklarını söyledi.



Ergin, "Önümüzdeki haftalarda il komisyonlarından gelecek olan mevcut durumlara göre personel ayarlaması yapacağız. Yılbaşından önce yetiştirebilirsek bu atamaları yapmaya çalışacağız'' dedi.



22 bin metrekare alan üzerine 5 kat inşa edilen Dörtyol adliye sarayı, 2011'in ocak ayında hizmete açılacak.



