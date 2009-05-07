Adalet Bakanının 301. madde yetkisine devam

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" başlıklı 301. maddesinden soruşturma yapılmasını Adalet Bakanının iznine bağlayan kanun hükmünün iptal istemini reddetti.



Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 5237 sayılı TCK'nın 5759 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 301. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla başvuruda bulunmuştu.



Davayla ilgili ilk ve esas incelemesini birlikte yapan Yüksek Mahkeme, 301. maddeden soruşturma yapılmasını Adalet Bakanının iznine bağlayan kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

