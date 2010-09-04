Adalet Bakanı'ndan Silivri itirafı

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ergenekon davasını da kastederek, “Silivri’deki dosyaların uzaması bizi rahatsız eder. Bütün bunları aşabilmek için çalışmalar yapılıyor” dedi.



Ergin, Hâkimevi’nde düzenlediği basın toplantısında 2010-2014 yıllarına ilişkin “Adalet Bakanlığı Stratejik Planı”nı açıkladı. Stratejik planın 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Ergin, stratejik planda 12 amaç, 80 hedef ve 327 strateji bulunduğunu söyledi. Ergin, planın ana gövdesini “yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, yargının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması” amacının oluşturduğunu savundu.



Ortam dinlemelerinin engellenmesi yönünde stratejik planda çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Ergin, çalışmaların sürdüğünü parlamento açıldıktan sonra adım atılacağını kaydetti. Davaların ve tutukluluk sürelerinin uzamasının bazı dava sanıklarının mağduriyetlerine yol açtığının anımsatılması üzerine de Ergin, davaların ve tutukluluk sürelerinin uzamasının “geciken adalet, adalet değildir” özdeyişini uyandırdığını kaydetti.



Davaların uzamasının kendilerini de rahatsız ettiğini ileri süren Ergin, bütün bunları aşabilmek için çalışmalar yapıldığını iddia etti. Ergin, şunları kaydetti: “Yüksek yargıda son dönemde zamanaşımından düşürülmüş dosyalara bakınız...



Silivri’deki dosyaların uzaması bizi rahatsız eder. Zamanaşımından düşürülen faili meçhul cinayetlere ilişkin davaların bu şekle gelmesi de bizi rahatsız eder. Büyük davalar oldu Yargıtay’da daha önce. 80 öncesinin şiddet uygulayan örgütlerine ilişkin davalar oldu, bunların zamanaşımına uğratılması girişimleri oldu, oluyor bunlar bizi rahatsız ediyor. Yargılamaları yapan hâkim ve savcılara ilişkin birtakım suçlamalar olduğu, Bakanlığın bunlarla ilgili işlem yapmadığı iddiaları doğru değil. Yapılan müracaatlar işleme konulmadı tespiti yanlıştı. Hiçbir müracaat işlemsiz kalmamıştır, kalmayacaktır. Konuyu devam etmekte olan 3-5 dosyaya getirirsek o sürece etki etmiş oluruz.”









