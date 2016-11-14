Adalet Bakanı'ndan CHP'nin önergesine oy veren AKP'lilere: Yanlış yapıyorsunuz!

TBMM'de 14 yıllık AKP iktidarları döneminde bir ilk yaşandı. Adalet Komisyonu'nda avukat kökenli üyeler, sadece hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacı olması için ortak hareket etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin önergesine el kaldıran AKP'lileri “Meslek dayanışması yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Genel kurulda değiştiririz onu” diye uyardı.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre; uzlaştırmacıların görev alanını genişleten madde üzerinde söz alan Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi Ekim Ergen, uzlaştırmacıların düzenleyeceği belgenin mahkeme ilamı yerine geçtiğini belirterek, bunu hukuk fakültesi mezunlarının düzenlemesi gerektiğini savundu.

Türkiye’de 65 bin hukuk öğrencisi olduğunu, 95 bin civarında avukat bulunduğunu anlatan Ergen, yeterli hukuk fakültesi mezunu olduğunu, fakültede hukuk başlangıcı dersi almış bir mühendise bu yetkinin verilmemesi gerektiğini belirtti.

İlk destek AKP'den

AKP Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, baro temsilcisinin sözlerine katıldığını söyledi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen de “Meslek taassubu olarak algılanmasın lütfen” diyerek, bu işin hukuk fakültesi mezunlarına bırakılmasını istedi.



CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de iktisat fakültesinde hukuk görmüş kişi ile hukuk fakültesi mezununun bir olmayacağını anlattı. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça da “Acile siz doktorun dışında birini görevlendirebilir misiniz? Bu da tıp kadar önemli değil mi?” dedi.



Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya da uzlaşma kurumunun temel orijininin ceza hukuku olduğunu kaydederek, “Hukuk öğrenimi görmüş herhangi bir kişi,ya hukuk başlangıcını ya hukuk sosyolojisini veya borçlar hukukunu öğrenecektir. Oysa, ceza hukuku gerçekten bir tekniktir. Yani, uzlaşmayı yaptığınız alanın hukukuna vâkıf olmayanın ısrar edeceği çözümler ve seçenekler malul olabilir. Bakanımın da bu noktada geçici olarak bir ılımlama noktasına gelebileceğini farz ediyorum” diye konuştu.

Mezunlara yeni alanlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise bazı ülkelerde hukuk fakültesi mezunlarına uzlaştırmacılık yasağı olduğunu, uzlaştırmacı olarak halen hukuk fakültesi mezunu olmayanların da görev yaptığını dile getirdi. Hukuk fakültesi mezunları için yeni olanaklar getireceklerini bildiren Bozdağ, noter yardımcıları ve seçim müdürlerine hukuk mezunu olma koşulu getireceklerini, bin 500 avukat alacaklarını açıkladı.

Oylarını değiştirmediler

Daha sonra uzlaştırmacıların hukuk fakültesi mezunları arasından görevlendirilmesine ilişkin CHP önergesi oylandı. AKP'li üyelerden de el kaldıran olunca Bakan Bozdağ, “Meslek dayanışması yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Genel kurulda değiştiririz onu” diye uyardı.



Bazı AKP'liler, oturdukları yerden “Gidin nerede değiştiriyorsanız değiştirin” diye laf atarak oylarını değiştirmedi. Bozdağ ise “Yanlışta Adalet Komisyonu’nun ittifakı kadar yanlış bir şey olamaz. Bir yanlışta komisyon meslek hassasiyetiyle ittifak ediyor. Ben de avukatım ama yaptığınız yanlış arkadaşlar, meslek dayanışması bu yaptığınız” ifadesini kullandı.