Adalet Bakanı'ndan Adil Öksüz açıklaması: Almanya'da olduğu iddiaları araştırılıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'FETÖ' 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yönettiği ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı, Gül, Adil Öksüz ile ilgili haberler çıktığını belirterek "Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak” dedi.

Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

'FETÖ'nün darbe girişimi sırasında medyanın önemli bir görev yürüttüğünü ifade eden Gül, medyanın net bir duruş sergilediğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, 'FETÖ' elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili bir soru üzerine, ABD'ye bugüne kadar beş iade dosyası gönderildiğini bildirdi. Dosyaların mahkemeye intikallerinin beklendiğini söyleyen Gül, "olası nedenin" iade için yeterli olduğunu vurguladı.

Gülen'in darbe girişimine yönelik talimatının olduğunun kesinlik kazandığını belirten Gül, ABD'den "İade etmiyoruz" yönünde de bir cevap gelmediğini hatırlattı. İade konusundaki ısrarı ve talebi sürdüreceklerine dikkati çeken Gül, Cumhurbaşkanına suikast davasınn sonuçlandığını ve bu davayla ilgili de yeni bir talepte bulunulacağını kaydetti.

Gül, ABD'nin Türkiye'yi tehdit eden bir örgüt liderini kendi bünyesinde tutmasının kabul edilebilir şey olmadığının altını çizdi.

"Artık iade bekliyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD ziyareti olduğunda da konunun gündeme gelebileceğini anlatan Gül, şunları kaydetti: "İade için 'Şöyle bir belgeye, yazışmaya ihtiyacımız var, bunu verirseniz ondan sonra mahkemeye göndeririz' diye bir şey yok. Zorunluluk anlamında iade için gerekli başka bir belge kalmamıştır. İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz."

Adil Öksüz iddialarına yanıt

Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddialarıyla ilgili bir soruya ise Bakan Gül, "Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak" dedi.