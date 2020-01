Adalet Bakanı’na göre tutuklu gazeteci sayısı üç!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP’nin cezaevlerinde kaç gazeteci olduğuna ilişkin verdiği bir yazılı soru önergesini yanıtladı. Bozdağ cezaevlerinde üç sarı basın kartlı gazeteci bulunduğu iddia etti. Bozdağ’a göre mesleği gazeteci olmayanlar da ‘gazeteciyim’ diyor.

Bakan Bozdağ verdiğini yanıtta, “Kaydedilen veriler hükümlü ve tutukluların beyanları esas alınarak oluşturulduğundan, mesleği olmadığı halde gazeteci olduğunu söyleyen veya mesleği gazeteci olduğu halde başka bir meslek beyanında bulunan kişilerin olabileceği; ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleğini gazeteci olarak bildirenlerin sayısını esas alarak değerlendirme yapmanın eksik ve yanlış olacağı; işlenen veya işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığının önemli olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı, “Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, ceza infaz kurumlarında 24/05/2016 tarihi itibarıyla basın kartı bulunan 3 tutuklunun bulunduğu anlaşılmıştır” dedi.

Tutuklu gazetecilerin listesi

P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun derlemesine göre, tutuklu gazeteci sayısı şöyle:

Olağanüstü Hâl sonrası darbe soruşturmasında tutuklanan gazeteciler

Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı

Abdullah Özyurt, Zaman Gazetesi muhabiri

Ahmet Altan

Ahmet Memiş, Gazeteci, Haberdar İnternet Sitesi

Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı

Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)

Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü

Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi

Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü

Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı

Ali Ünal, Zaman köşe yazarı

Atilla Taş, Meydan Gazetesi Köşe Yazarı

Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış

Ayşenur Parıldak, Zaman

Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar

Aziz İstegün, Diyarbakır Zaman Bölge Temsilcisi

Bayram Kaya, Zaman Gazetesi Muhabiri

Bünyamin Köseli, Aksiyon Dergisi Muhabiri

Bayram Parlak, Radyo Cihan (Diyarbakır)

Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı

Cihan Acar, Bugün Gazetesi Muhabiri

Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri

Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

Cuma Ulus, Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü

Cumali Önal, Zaman Arapça servis sorumlusu

Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı

Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri

Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü

Erdal Şen, eski Meydan gazetesi yazı işleri müdürü

Faruk Akkan, Cihan Ajansı

Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı

Gültekin Avcı

Habip Güler, Eski Zaman muhabiri

Hakan Taşdelen

Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum)

Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı

Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı

Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri

Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar

İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü

ibrahim Kareyeğen, eski Zaman gazetesi yazı işleri müdürü

İsa Siyi, Haberdar

Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri

Lokman Erdoğan, Çorum Manşet

Mehmet Altan

Mehmet Dener, Şanlıurfa.com sitesi yayın yönetmeni

Mehmet Kuru, Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri

Mehmet Özdemir, Zaman Gazetesi

Muhammet Taşçılar, Sanliurfa.com haber sitesi yayın yönetmeni.

Murat Aksoy,Yeni Şafak eski yazarı

Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.

Murat Öztürk, Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü

Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi haber müdürü

Mustafa Ünal, Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi

Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü

Mümtazer Türköne, Zaman Gazetesi köşe yazarı

Nuri Durna, TRT

Nurullah Kaya, G.antep Zaman bölge temsilcisi

Olgun Matur, Antalya yerel gazeteci

Osman Yakut, Zaman Antalya

Özkan Mayda, Antalya Zaman Gazetesi muhabiri

Ramazan Alkan, Yeni Akit muhabiri

Resul Cengiz, Eski Zaman Denizli muhabiri

Seyid Kılıç, TRT Haber

Şahin Alpay, Zaman Gazetesi yazarı

Şeref Yılmaz, Irmak TV

Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya Bölge Temsilcisi

Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı

Vahit Yazgan, İzmir Zaman Bölge Temsilcisi

Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı

Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri

Yakup Şimşek, Eski Zaman pazarlama müdürü

Yalçın Güler, TRT (Erzurum)

Yener Dönmez, Habervaktim sitesi

Yetkin Yıldız, Aktif Haber

Zafer Özsoy





Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan gazeteciler

Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı

Murat Sabuncu, Genel Yayın Yönetmeni

Kadri Gürsel, Yayın Döneşmeni

Turhan Günay, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni

Musa Kart, Karikatürist

Güray Tekin Öz, Yazar

Hakan Karasinir, Yazar

Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi

Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi

Bülent Utku, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi



Olağanüstü Hâl sonrası darbe dışı soruşturmalarda tutuklanan gazeteciler

Ali Aşikar – Azadiya Welat

Arap Turan, Azadiya Welat

Aslı Erdoğan, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı

Cemil Uğur, Evrensel Mersin muhabiri

Erdem Mühirci – DİHA

Ferit Toprak, Azadiya Welat

Hülya Karakaya, Özgür Halk Dergisi Yazı işleri Müdürü

İdris Sayılgan, DİHA

İlker İlkan, Azadiya Welat

İnan Kızılkaya, Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Anıl, ETHA

Metin Bekiroğlu DİHA

Mizgin Çay – Radyo Karacadağ

Necmiye Alpay, Özgür Gündem

Nizamettin Yılmaz, Azadiya Welat

Özgür Tokay, Özgür Gelecek

Rabia Özkaya, Özgür Halk

Sadık Demir, Radyo Karacadağ

Salih Erbekler, Radyo Karacadağ

Sebahattin Koyuncu

Şirin Çoban, Azadiya Welat

Zana (Bilir) Kaya, Özgür Gündem Gazetesi Yayın Yönetmeni,

Zehra Doğan, Jinha Editörü, Nusaybin Kapalı Cezaevi

Zeynel Abidin Bulut, Azadiya Welat gazetesi Editörü, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

Olağanüstü Hâl ilanı sonrasında darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler





Abdullah Alparslan Akkuş,Eski NTV haber editörü, Savcılıkça serbest bırakıldı

Arda Akın, Hürriyet Gazetesi Muhabiri, Tutukluluk itirazı sonrası mahkemece serbest bırakıldı

Ayhan Şimşek, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Bülent Mumay, Eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı

Dinçer Gökçe, Hürriyet Gazetesi internet editörü, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Hakan Bülent Yardımcı, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak

İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı

İskender Yunus Tiryaki, Bugün Gazetesi muhabiri, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Levent Arap, Postmedya.com sitesi yöneticisi, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı

Nurullah Öztürk, Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Savcılıkça serbest bırakıldı

Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest

Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest

Ömer Şahin, Meydan gazeteleri eski Ankara Temsilcisi, Savcılıkça serbest bırakıldı

Rasih Yılmaz, Samanyoluhaber yazarı, Savcılıkça serbest bırakıldı

Rıfat Söylemez, Adana Haber, Mahkemece serbest bırakıldı

Taner Talaş, Adana Yerel, Elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı

Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle Serbest

Yüksel Evsen, Adana yerel gazeteci, Adlî kontrolle serbest bırakıldı

Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı

Bertan Golal, TRT İstanbul, Mahkemece serbest bırakıldı



Darbe soruşturması sırasında gözaltına alındığı bilinen gazeteciler



Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor

Emre Koçali, Haberdar, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor

Erkam Büyük, Haberdar, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor

Özcan Keser, TRT İstanbul, Gözaltına alındıktan sonraki durumu bilinmiyor





Olağanüstü Hâl ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler



Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat

Zehra Doğan – JİNHA

Hülya Karakaya – Özgür Halk

Mehmet Arslan – DİHA (1 Eylül’de tahliye edildi)

Şermin Soydan – DİHA (23 Kasım günü tahliye edildi)

Lindsey Snell – Serbest Çalışan

Aslı Erdoğan – Özgür Gündem

Metin Bekiroğlu – DİHA

İnan Kızılkaya – Özgür Gündem

Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem

Erdem Muhirci – DİHA

Ali Aşikar – Azadiya Welat

Necmiye Alpay – Özgür Gündem

Sabahattin Koyuncu - DİHA

Arap Turan - Azadiya Welat

Ferit Toprak - Azadiya Welat

Rabia Özkaya - Özgür Halk

Şirin Çoban – Azadiya Welat

İlker İlkan – Azadiya Welat

Mehmet Anıl – ETHA

Cemil Uğur – Evrensel

Sadık Demir – Radyo Karacadağ

Mizgin Çay – Radyo Karacadağ

Salih Erbekler – Radyo Karacadağ

İdris Sayılgan – DİHA

Perihan Kara – Gazeteci

Aysel Işık - Jinha

Darbe soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkan “firari” olarak anılan gazeteciler

Asım Yıldırım, eski STV spikeri

Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı

Behçet Akyar

Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA’ya göre yurtdışında

Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA’ya göre yurtdışında

Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı

Can Bahadır Yüce, eski Zaman yazarı

Celil Sağır,Today's Zaman Yazıişleri Müdürü

Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Ergun Babahan, AA’ya göre yurtdışında

Erhan Başyurt, eski Bugün GYY

Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu

Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü

Eyüp Can Sağlık, eski Radikal GYY

Faruk Arslan, eski Zaman yazarı

Faruk Kardıç

Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA’ya göre yurtdışında

Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA’ya göre yurtdışında

Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Hamit Çiçek

Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri

Hüseyin Döğme

İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı

İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı

Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA’ya göre yurtdışında

Kemal Gülen, STV spikeri

Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Kerim Gün, Eski Zaman editörü

Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı

Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA’ya göre yurtdışında

Mehmet Akif Afşar

Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı

Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı

Metin Tamer Gökçeoğlu

Metin Yıkar, Samanyolu Haber

Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü

Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri

Nevzat Güner

Oktay Vızvız

Osman Özsoy, eski Rota Haber yazarı, akademisyen

Ömer Karakaş

Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri

Sait Sefa, Haberdar

Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen

Sedat Yetişkin

Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA’ya göre yurtdışında

Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve Köşe Yazarı

Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Süleyman Sargın

Şemsettin Efe, AA’ya göre yurtdışında

Şenol Kahraman

Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA’ya göre yurtdışında

Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı

Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA’ya göre yurtdışında

Veysel Ayhan

Yavuz Baydar, Haberdar.com yazarı

Yonca Kaya Şahin,Rotahaber sitesi yazarı

Yüksel Durgut

Olağanüstü Hâl ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler

Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı

Selman Keleş – DİHA, Serbest bırakıldı

İdris Yılmaz – DİHA, Serbest bırakıldı

Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı

Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı

Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı

Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Serbest bırakıldı

İdris Yılmaz – DİHA, Serbest bırakıldı

Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında

Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı

Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı

Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı

Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı

Engin Eren – DİHA, Serbest bırakıldı

Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı

Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı

Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı

Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı

Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı

Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı

Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı

Halil Polat – Adlî kontrol şartıyla serbest

Cemil Uğur – Evrensel, Serbest bırakıldı (6 Ekim’de tekrar tutuklandı)

Yasemin Sayın– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Hayat Yılmaz– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Ahmet Kızılay– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Arap Turan– Azadiya Welat, Tutuklu

Berxwedan Tulpar– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Sürreya Dal– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Zeynep İzgi– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

İbrahim Bayram– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Engin Özelçi– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Ahmet Boltan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ceylan İpek– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Mehmet Emin Kaya– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Ziyan Karahan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Veysi Altın– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ercan Yeltaş– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Azime Tarhan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Serdal Polat– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Cengiz Aslan– Azadiya Welat, Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ferit Toprak– Azadiya Welat, Tutuklandı

Mehmet Hüseyin Şahin– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı

Mehmet Aydın– Azadiya Welat, Serbest bırakıldı

Pusat Bulut– Azadiya Welat, Adlî kontrol şartıyla serbest

Mehmet Emin Akgün – Azadiya Welat, Serbest bırakıldı

Mecrum Tokal, Adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı, tekrar gözaltına alındı (6 Eylül)

Mehmet Ali Ertaş – DİHA, Serbest bırakıldı

Murat Özyaşar - Yazar, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Rênas Jiyan - Şair-yazar, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Zeynep Derya Yıldız – Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ali Sönmez Kayar - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Sinan Gerçek - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ardanuş Ateş - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Arzu Demir - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Sedat Şenoğlu - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Deniz Bakır - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ahmet Ayva - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Ekin Saygılı - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Pınar Türk - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Can Karabulut - Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Deniz Bakır - Atılım, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Önder Öner – ETHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Öykü Dilara Keskin - JİNHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

İdris Sayılgan – DİHA, Tutuklandı

Arjin Dilek -- DİHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Beritan İrlan -- DİHA, Polisteki işlemleri ardından serbest bırakıldı

Lindsey Snell -- Serbest gazeteci. Tutuklandıktan sonra 18 Ekim’de tahliye oldu.

Stefan Asberg ve Niclas Berglund – SVT, İsveç – Sorgulama sonrası serbest bırakıldılar



Olağanüstü Hâl’den önce tutuklanan gazeteciler listesi