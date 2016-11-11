Adalet Bakanı: Vatandaş ihbar hattı kurduk; bir yerde işkence varsa bize söylesinler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili olarak ihbar hattı kurulduğunu belirtti. Bozdağ, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun, böyle bir iddia varsa ihbar hattına bildirilebileceğini, ihbarın aslı varsa üzerine gidileceğini, aslı yoksa da böyle bir şey olmadığını kamuoyuna açıklayacaklarını" belirtti. Bozdağ, "Bir yerde kötü muamele ve işkence var olduğunu söyleyenler lütfen o yerin adını bize versinler, kimin yaptığını, kime, nasıl, ne zaman yapıldığını söylesinler. Eğer biz üzerine gidip gereğini yapmazsak, o zaman kalkıp Türkiye'yi suçlasınlar" diye konuştu.

"İşkenceye izin vermeyiz"

Anadolu Ajansı'nın editör masasına dün konuk olan, işkence iddialarına da değinen Bekir Bozdağ, cezaevlerinde kesinlikle kötü muamele ve işkence bulunmadığını söyledi. Bunu söyleyenlerin, Türkiye'yi karalamak istediğini dile getiren Bozdağ, "Özellikle FETÖ ile bölücü terör örgütü PKK işbirliği içerisinde Türkiye'yi uluslararası alanda yalnızlaştırmak, aleyhine olumsuz raporlar çıkarmak için ciddi bir kampanya yürütüyor. Türkiye'den de CHP bu kampanyaya maalesef destek çıkıyor, HDP destek çıkıyor." dedi.

Bozdağ, bu kampanyaya söz konusu örgütlerin uzantıları veya sosyal medya üzerinden bu örgütlerin üyelerinin destek çıktığını ve bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çok net söylüyorum, Türkiye cezaevlerinde kötü muamele ve işkence olmasına biz asla izin vermeyiz. Eğer bir yerde varsa o yerin adını bize versinler, biz hemen üzerine gidelim. Yapılan kimse o kişinin ismini söylesinler ona da gidelim. Yapan kimse onu söylesinler onun da üzerine gidelim. Yer, zaman, nasıl olduğuna dair hiçbir bilgi vermiyorlar. 'İşkence ve kötü muamele var.' Ben diyorum ki, yabancılarla görüştüğümde, bana adres verin. Adres vermiyor. Yer verin. Yer de vermiyor. Zaman verin, ben gene bulurum, onu da vermiyor. 'Ama bu varmış' diyor. Sen benim böyle bir şey olmadığını ispat etmeme imkan vermiyorsun, varsa da cezalandırmama da imkan vermiyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun Türkiye'yi suçluyorsun. Böyle olmaz. Bize isim verecekler, adres verecekler, yer verecekler. Biz eğer varsa gereğini yapmazsak o zaman kalkıp bizi suçlayacaklar."

"Vatandaş ihbar hattı kurduk"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturduklarını, vatandaş ihbar hattı da kurduklarını bildiren Bozdağ, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, böyle bir iddia varsa ihbar hattına bildirilebileceğini, ihbarın aslı varsa üzerine gidileceğini, aslı yoksa da böyle bir şey olmadığını kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Bozdağ, sürekli medya taraması da yaptırdıklarını ifade ederek, kamuoyunun bu konularda doğru bilgilendirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Bozdağ, "Altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Bir yerde kötü muamele ve işkence var olduğunu söyleyenler lütfen o yerin adını bize versinler, kimin yaptığını, kime, nasıl, ne zaman yapıldığını söylesinler. Eğer biz üzerine gidip gereğini yapmazsak, o zaman kalkıp Türkiye'yi suçlasınlar." diye konuştu.

İşkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımını AK Parti hükümetinin kaldırdığını vurgulayan Bozdağ, bu konuda kendilerine güvendikleri için böyle bir adım attıklarını anlattı.