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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adalet Bakanı: Türkiye Atatürk'ün FETÖ'yle ikamesinden kurtuldu

"100 yıl sonra ayağa kalkan Cumhuriyetimiz, yeniden 100 yıl geriye götürülecekti"

19 Ağustos 2016 21:33

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz akşamı Türkiye bölünmekten kurulmuştur. Atatürk'ün yerinde FETÖ'nin ikame edilmesinden kurtuldu. Bu nedenle tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcı adayları kura töreninde konuştu.

Bozdağ "100 yıl sonra ayağa kalkan Cumhuriyetimiz, yeniden 100 yıl geriye götürülecekti. Sonra bizi birbimizi kırdılaranlar bize yeni bir düzeni dayatacaktı. 15 Temmuz akşamı Türkiye bölünmekten kurulmuştur. Atatürk'ün yerinde FETÖ'nin ikame edilmesinden kurtuldu. Bu nedenle tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Bekir Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Türk yargısı 15 Temmuz gecesi, seçilmişlere sahip çıkma adına görevini kahramanca yerine getirmiştir. Daha yeni öğrenildiği anda. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarımız harekete geçmiş ve Türkiye kamuoyuna göstermiştir. Hele bir bakalım diyenler varken, yargı tanka topa karşı hukukla dikilmitir."

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