Adalet Bakanı: Tunus’ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, hukuk ve demokrasi adına kaygı verici

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in hükûmeti görevden alması ve parlamentonun yetkilerini dondurmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Tunus’ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, hukuk ve demokrasi adına kaygı verici" dedi.

Gül Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tunus’ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir. Beklentimiz, halk iradesini yok sayan bu girişimden bir an önce dönülmesidir. Her zaman, her yerde demokrasinin tarafındayız; kardeş Tunus halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, hükümeti görevden aldı ve parlamentonun yetkilerini dondurdu