Adalet Bakanı: 'Tankın üstüne çıkarım' diyen Kılıçdaroğlu, tanklara görünmeden gitmeye uğraşıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" sözlerine ilişkin, "Meclis'te CHP'nin genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili vardı, beraberdik. Bombalar atıldığında oradaydık. O duyguları beraber yaşadık. Sokakta da vardı. Sayın Kılıçdaroğlu da havaalanına iniyor ama oradan da kontrollü bir kaçış var. Onu da görüyorsunuz orada. 'Darbe olursa tankın üstüne çıkarım' diyen Kılıçdaroğlu, tanklara görünmeden bir yere gitmeye uğraşıyor." dedi.

Bozdağ, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine ilişkin "kontrollü darbe" sözlerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, “darbe teşebbüsünü 80 milyon Türk halkının yaşadığını” belirtti.

Darbe girişimini CHP'nin de yaşadığına işaret eden Bozdağ, "Meclis'te CHP'nin genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili vardı, beraberdik. Bombalar atıldığında oradaydık, o duyguları beraber yaşadık. Sokakta da vardı. Sayın Kılıçdaroğlu da havaalanına iniyor ama oradan da kontrollü bir kaçış var. Onu da görüyorsunuz orada. 'Darbe olursa tankın üstüne çıkarım' diyen Kılıçdaroğlu, tanklara görünmeden bir yere gitmeye uğraşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, her anına şahit olunan bir darbeye, "kontrollü darbe" denilmesini "Türk milletinin aklıyla alay etme" şeklinde nitelendirerek, bunun şehitlere de saygısızlık anlamına geldiğini savundu.

Kılıçdaroğlu'nun "ByLock" iddialarının da sorulması üzerine Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun elindeki listeyi açıklamasını istedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Biz diyoruz ki AK Parti olarak 'Bunu derhal açıkla, hodri meydan.' Ama o diyor ki 'Benim elimde var, onlar açıklasın.' Bizim elimizde yok öyle bir şey. Senin elinde varsa açıkla biz de öğrenelim. Savcılıklar orada götür ver, savcılıklar da bunun gereğini yapsın ama ne yapıyor, bunu siyaseten kirletmek için kullanıyor. FETÖ, AK Parti'yi yıkmak için uğraşıyor. AK Parti iktidarını düşürmek için darbeye teşebbüs etti. 180 vekil varsa, 130'dan fazla da CHP'de var. Topladığınızda salt çoğunluktan fazla yapıyor. İşte Tayyip Erdoğan'dan kurtuldunuz. Dayanışmaları iyi gözüküyor, hemen FETÖ'ye söyle istifa ettirsin o vekilleri. Ondan sonra birlikte CHP'nin çatısı altında veya başka bir oluşumla beraber birleşin sen de başbakan ol. Böylelikle hem Tayyip Erdoğan'dan hem AK Parti'den kurtulmuş olursunuz."

“Kılıçdaroğlu'nun ‘darbe’ ve ‘ByLock’ konusunda söylediklerinin, kontrollü FETÖ yalanının CHP tarafından tekrarından ibaret olduğunu”öne süren Bozdağ, Kılıçdaorğlu'nun elindeki bilgi ve belgeleri kamuoyuna çıkarak açıklaması gerektiğini belirtti.

"HSYK çalışmalarını son noktaya getirmiş durumdadır"

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye kararı veren mahkeme heyeti ve duruşma savcısının geçici görevden uzaklaştırmasına ilişkin ise Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) görevini anayasa ve kanunlara göre yaptığını söyledi.

HSYK'nın verilen yetkileri kullanarak görevleri yerine getirdiğini ifade eden Bozdağ, mahkeme heyetinin ve duruşma savcısının soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

"Şu anda yargıda FETÖ mensupları tamamen temizlendi diyebilir miyiz?" şeklindeki bir soru üzerine Bozdağ, FETÖ'yle irtibatlı ve iltisaklı olan hakim ve savcıların HSYK tarafından ihraç edildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Şu anda HSYK çalışmalarını son noktaya getirmiş durumdadır. Muhtemeldir ki bu ayın sonuna kadar bu çalışmaları nihayete erdirecektir. Yargı içerisinde FETÖ'ye ait değerlendirmeler HSYK tarafından büyük bir oranda tamamlanmıştır diyebiliriz. Bizim bilmediğimiz bir kripto olabilir mi? Olabilir. Ama bilinip de yargıda kalan kimse olmadığını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliğinin halk oylamasında kabul edilmesi halinde hangi çalışmaların yapılacağının sorulması üzerine Bozdağ, uyum yasalarının büyük kısmının Adalet Bakanlığını ilgilendirdiğini belirtti.

Bozdağ, anayasa değişikliğinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından bakanlık olarak gerekli komisyonları kurduklarını bildirdi.

Siyasi Partiler Kanunu, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu ve Yerel Yönetimler Kanunu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bozdağ, teknik çalışmaların tamamlandığını kaydetti.