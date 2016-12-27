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Politika

Adalet Bakanı: Şırnak cezaevindeki yangını çocuk mahkumlar çıkardı

Çıkan yangında iki çocuk mahkum hayatını kaybetmişti

27 Aralık 2016 14:42

Hülya Karabağlı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şırnak T Tipi Cezaevi’nde 28 Eylül tarihinde iki çocuk mahkumun hayatını kaybettiği olayla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt verdi. Bozdağ, çocukların barındırıldığı koğuşta yangın öncesinde herhangi bir isyan olayının yaşanmadığını söyledi. Yangının teknik bir arızadan kaynaklanmadığını söyleyen Bozdağ, "Yangının koğuşlararası pusula ile gelen çakmağın çocuklar tarafından kullanılarak çıkarıldığı" bilgisini verdi.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın CHP'li Tanrıkulu'ya veridiği yanıt şöyle:

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8117 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

İşlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dâhil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine aittir. Bununla birlikte açılan davalara ilişkin yapılan yargılamalar Anayasanın 9. ve 138. maddelerindeki yetki ve teminata dayalı olarak görev yapan bağımsız mahkemelerce sürdürülüp sonuçlandırılmakta olup, soruşturma aşamasında ve açılan davalarda yargı yetkisinin kullanılması kapsamında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığıyla yapılan yazışmaya verilen 14/10/2016 tarihli cevapta, 28/09/2016 tarihinde Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda barındırılan çocukların bulundukları odada çıkan yangın öncesinde herhangi bir isyan olayının yaşanmadığı, yangının koğuşlararası pusula ile gelen çakmağın çocuklar tarafından kullanılarak çıkarıldığı, yangının teknik bir arızadan kaynaklanmadığı, olay neticesinde iki tutuklunun hayatını kaybettiği, kurumda görevli personel hakkında başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın hâlen devam ettiği bildirilmiştir.

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