Adalet Bakanı Şahin'e mesaj

CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eski rektör Mustafa Akaydın, "bize oy vermeyen hizmet alamaz" şeklindeki sözleriyle seçim kampanyası yürüten Adalet Bakanı Şahin'in "Antalya beni şaşırttı" sözleri için sert konuştu: "Antalya halkı, tehdit edilmeye taviz vermediğini gösterdi. Bu başarının elde edilmesinde Adalet Bakanı'nın büyük katkısı vardır."



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü CHP'li Mustafa Akaydın, Antalya Adliyesi'nde, İl Seçim Kurulu Başkanı Faris Özsoy'dan mazbatasını alırken, Adalet Bakanı, Antalya milletvekili Mehmet Ali Şahin ile ilgili soruları da cevapladı.



Akaydın, Bakan Şahin'in "bizim olmayan belediye hizmet yapamaz" tarzındaki sözlerine gönderme yaparak, "Antalya halkı, tehdit edilmeye taviz vermediğini gösterdi" dedi.



İl Seçim Kurulu Başkanı Özsoy ile üyelere teşekkür eden Akaydın, 'Bizlere hoş bir seçim ortamı sağladınız. Sizleri çok yorduk. Partimiz, şahsım ve Antalya halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum' dedi.



’Bu da halkımın kararnamesi’



Tutanağın Antalya'ya ve demokrasiye hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Akaydın, hayatındaki ilk çok önemli belgenin 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından verilen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğüne atama kararnamesi olduğunu belirtti.



Akaydın, 'Bu da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak halkımın atama kararnamesi' diye konuştu.



Mazbatasını alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, daha sonra Antalya Barosu'nun kafeteryasında Baro Başkanı Zafer Köken ve avukatlarla çay içti.



Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akaydın, büyükşehir belediyesinde yarın devir teslim töreni yapılacağını ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisini ziyaret edeceğini bildirdi.



Akaydın, bu ziyaretin kendisini çok duygulandırdığını ve onurlandırdığını kaydetti.



’Başbakanı da, Adalet Bakanı’nı da sık sık arayacağım’



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 'Bana göre bu seçimlerin sürprizlerinden biri Antalya'da yaşanmıştır' sözlerinin hatırlatılması üzerine Akaydın, 'Bu sonuç beni şaşırtmadı, partimizi şaşırtmadı. Bu başarının kazanılmasında dolaylı olarak Adalet Bakanı'nın katkısı da vardır. Ona minnet borçluyum. Çünkü Antalya halkı, tehdit edilmeye taviz vermediğini gösterdi. Adalet Bakanı'na teşekkür ediyorum' dedi.



Akaydın, projelerine Adalet Bakanı Şahin'den destek isteyip istemeyeceği yönündeki soruyu ise 'Bundan sonra sık sık arayacağım. Başbakan'ı da arayacağım, Adalet Bakanı'nı da arayacağım. Kavga için gelmiyorum, iş üretmek için geliyorum' diye yanıtladı.



AÜ'nün rektörüyken de iş ürettiğini belirten Akaydın, 'Rektörken de Mehmet Ali Şahin'i aradım, kutladım. Açıkça itiraf ediyorum, desteğini de gördüm. Personel desteği yapmıştır bana' diye konuştu.



’Üniversite camiasına büyük moral oldu’



Mustafa Akaydın, seçildiği andan itibaren 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dahil binlerce kişinin kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti.



Bazen cevap veremediği telefonların çoğunun geçen yıl kendisiyle dik duruşu, onurlu mücadeleyi sergileyen rektör arkadaşları olduğunu ifade eden Akaydın, seçilmesinin hepsine, üniversite camiasına moral olduğunu kaydetti.



Seçilmesinin AÜ'de de heyecan yarattığını bildiren Akaydın, bir soru üzerine, AÜ Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin kendisini aramadığını söyledi.



’Altın portakal halka dönecek’



Akaydın, Antalyaspor'la ilgili soru üzerine de fanatik bir Antalyaspor taraftarı olduğunu, gençlik yıllarından bu yana çok sayıda maçını izlediğini söyledi.



Bundan sonra da bu taraftarlığının devam edeceğini ve takımın pazar günü Gençlerbirliği ile yapacağı maça gidebileceğini belirten Akaydın, 'Bir büyükşehir belediye başkanının verebileceği her türlü desteği vereceğim' dedi.



Altın Portakal Film Festivali'yle ilgili sorular üzerine de Akaydın, festivalin kentin kültürel kimliği bakımından çok önemli olduğuna dikkati çekti.



Altın Portakal'ın Antalya'nın en önemli kültür etkinliği olduğunu kaydeden Akaydın, 'Altın Portakal'a tabii ki sahip çıkacağım ama Altın Portakal'ın cereyan şekli ilkelerime uygun değil. Altın Portakal'ın geçmiş yıllarda da olduğu gibi özellikle halkla buluşması benim için çok önemli. Çok para harcayıp da sadece çok kısıtlı sayıda kişinin sahiplenmesi hedeflerim arasında değil' diye konuştu.



’Menderes Türel’i bekliyorum’



Akaydın, 'Menderes Türel 'Deneyimlerimize ve birikimlerimize ihtiyaç duyulması halinde Antalya'nın bir neferi olarak her zaman göreve hazır olduğumu ifade etmek isterim' dedi. Desteğine gerek duyacak mısınız?' sorusunu ise 'Tabii ki gerek duyulacaktır' diye cevaplandırdı.



Menderes Türel'i seçim kampanyası sırasında seçim bürosunda ziyaret ettiğini ancak onun iadeiziyaret yapacağını belirtmesine rağmen gelmediğini ifade eden Akaydın, şöyle konuştu:



'Herhalde son günlerin gerginliğinden olsa gerek. Önce onu yarın Büyükşehir Belediyesinde devir teslim törenine bekliyorum. İlk desteğini oraya gelmekle vermiş olacak. Antalya halkının gözünde çok olumlu bir imaj yaratacak. Ben hayatta olan bütün geçmiş belediye başkanlarımla kampanya boyunca defalarca bir araya geldim. Hepsinin görüşlerini aldım. Seçim programını oluştururken beraber olduk. Bu çembere Sayın Türel de katılmak isterse seve seve.'



Akaydın, devir teslim töreninden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesinin mali yönden durum tespiti yapacağını belirterek, öncelikle belediye çalışanlarının alacaklarını ödeyeceğini söyledi.



Bir gazetecinin 'Raylı sistemdeki tramvay neden çalışmıyor?' sorusu üzerine de Akaydın, 'Niye çalışmıyor bilmiyorum. Seçim öncesinde ite kaka da olsa çalışıyordu. Ben yine de çalışmasını beklerdim. Neden çalışmadığını araştıracağız, gerçi çalışmasında sorunlar yaşanacağına dair ciddi duyumlarım var' dedi.



Mustafa Akaydın, rektörlük dönemiyle ilgili eleştirileri ciddiye almadığını sözlerine ekledi.



