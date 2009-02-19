Adalet Bakanı Şahin: CHP şov yapıyor

Konya’nın Karapınar İlçesi'nde Adalet Sarayı'nın açılışını yapan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin CHP'yi Deniz Feneri davasında şov yapmakla suçladı.



Bakan Şahin, Karapınar Adalet Sarayı'nın açılışını yaparak kurdela kesti. Açılıştan önce Adalet Sarayı'nın bahçesinde konuşma yapan Şahin, güçlü devletlerin ekonominin yanında güçlü bir adalet mekanizması ile olabileceğini söyledi. Şahin, ``Bana göre güçlü yargı teşkilatına sahip olan ülkeler daha güçlüdür. Bunun için tüm adalet saraylarımızı modern bir duruma getirdik. Amacımız halkımıza daha kaliteli ve adil hizmet verebilmektir'' dedi.



Buradaki konuşmasının ardından AKP Karapınar Seçim Bürosu'nun açılışını yapan Şahin, gazetecilerin gündemle ilgili sorularına cevap verdi. Bir vatandaşın Ergenekon'un bitmesini istiyorum demesi üzerine Şahin, “Bu davayı yargı yürütüyor. Bu tamamen yargının işidir. Biz sadece Adalet Bakanlığı olarak yargıya yardımcı oluruz. Yargı bu konuda görevini yapacaktır'' dedi.



‘Sızıntı kamuoyunu rahatsız ediyor’



Şahin, dün yaptığı avukatların bilgi sızdırdığı yönündeki açıklamasının da sorulması üzerine, “Gizli olan bir soruşturmanın detaylarının basın yayın organlarında takdim edilmesi kamuoyunu rahatsız ediyor. Gizli bilgiler hangi yolla gazetelerde yayımlanıyorsa bunun sorumlusu kimse bu ortaya çıkarılmalıdır. Bu bilgiler ya sanıkların avukatları ya yargı organları ya da emniyetten sızmaktadır. Ben de acaba bu bilgiler yargıda görevli personelimiz tarafından sızdırılıyorsa diye müfettiş görevlendirdim. Bir gazete temsilcisi bilgileri sanığın avukatından aldığını açıkladı. Bunları söylerken koskoca bir avukatlık camiasını zan altında bırakmak yanlış olur. Ancak her kurumun içerisinde hata yapanlar vardır önemli olan bunların tespit edilmesi ve bunlarla ilgili yasa ve yönetmelikler neyi gerektiriyorsa ortaya konmasıdır'' dedi.



Deniz Feneri davasında da CHP'nin sunduğu belgelerin doğrulu konusunda sorulan soruya Mehmet Ali Şahin, “CHP'nin el attığı her şey böyle yarım yamalak bilgilerle doludur. CHP işte Deniz Feneri dosyası dedi. Ancak CHP bu tür konuları siyasi amaçlarla kullanmakta ve bir noktada şov yapmaktadır. Ben Alman makamlarına bu dosyaların gönderilmesi için 3 kez yazı yazdım. Biz hiçbir usulsüzlüğü kapatmayız. Hata yapan sonuçlarına katlanır. Almanya'daki Deniz Feneri'nin Türkiye ile ilgili uzantısı varsa yargı gereğini yapacaktır” diye konuştu.



Bakan Şahin Karapınar Adalet Sarayı'nın açılışının ardından Ereğli Adalet Sarayı'nın açılışı için Ereğli'ye gitti.

