Adalet Bakanı: Rüşvet nedeniyle 66 kamu görevlisi tutuklu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Meclis'e verdiği soru önergesine yanıt gönderen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle kamu kurumlarında çalışan 66 kişinin rüşvet, 1 kişinin de “devlet sırlarından yaralanama ve devlet hizmetlerinde sadakatsizlik”ten tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Kırıkkale Silah Fabrika Müdürü'nün 22 milyon Dolarlık MPT projesini, 200 bin liraya satmaya çalışırken yakalanmasını hatırlatan Tanrıkulu'nun, “Neden projelerin korunması konusunda etkili önlemler alınmamıştır?” sorusunu, Bakan Bozdağ “Milli Savunma Bakanlığı’yla yazışmalar devam etmekte” diye geçiştirdi.