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Politika

Adalet Bakanı: Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor

"Referandum sürecinde AK Parti ve MHP'den fire olmaz"

09 Şubat 2017 15:01

Referandum tarihi ile ilgili hükümetten önemli bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum tarihinin 16 Nisan olarak öngörüldüğünü söyledi.

TRT habere konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum ve anayasa değişikliği ile ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, Erdoğan'ın anayasa değişikliği için tereddütü olmadığını belirterek referandum için 16 Nisan tarihini öngördüklerini açıkladı.

"Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanının KHK'larla halkı yöneteceği de abartılı bir çarpıtma. Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi verilmiyor. Halkın gözüne baka baka yalan söyleniyor. Cumhurbaşkanımızın bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor.

"Referandum sürecinde AK Parti ve MHP'den fire olmaz. Bahçeli'nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu.

"CHP AYM'ye başvurabilir"

"CHP AYM'ye başvurabilir zaten alışkanlıkları böyle. Halka sorulacak bir konuda AYM'ye gitmek siyasi etiğe uymaz. FETÖ elebaşısının iadesi ABD ile ilşkilerimizin en önemli gündem maddesidir."

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