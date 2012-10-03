Adalet Bakanı Ergin: Özal'ın naaşı araştırmaya şaşırtıcı derecede müsait

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Adli tıp ekibi, Turgut Özal’ın naaşında tahminlerin çok ötesinde ve şaşırtıcı veriler elde etti” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın cenazesi, dün Topkapı’daki Anıt Mezar’dan çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Naaşın Adli tıp Kurumu’na götürülmesinin ardından Bakan Ergin’den flaş bir açıklama geldi. Bugün TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, “Özal’ın cenazesi bozulmamış, önemli bir kısmı 20 senelik bir cenaze değil. Kabirden çıkan cenaze araştırmaya şaşırtıcı derecede müsait. Eğer toksit bir madde varsa bulunabilir” diye konuştu.