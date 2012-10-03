T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanı Ergin: Özal'ın naaşı araştırmaya şaşırtıcı derecede müsait

Ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri açılmıştı

03 Ekim 2012 02:28

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Adli tıp ekibi, Turgut Özal’ın naaşında tahminlerin çok ötesinde ve şaşırtıcı veriler elde etti” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın cenazesi, dün Topkapı’daki Anıt Mezar’dan çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Naaşın Adli tıp Kurumu’na götürülmesinin ardından Bakan Ergin’den flaş bir açıklama geldi. Bugün TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, “Özal’ın cenazesi bozulmamış, önemli bir kısmı 20 senelik bir cenaze değil. Kabirden çıkan cenaze araştırmaya şaşırtıcı derecede müsait. Eğer toksit bir madde varsa bulunabilir” diye konuştu.
 
 

ETİKETLER

sadullah erginturgut özalnaaş

İlgili Haberler

Turgut Özal'ın cenazesi devlet töreniyle Adli Tıp'a gönderildi

Ölümüyle ilgili olaark yürütülen soruşturmada 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri açıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24