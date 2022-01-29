Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'şükranlarını sundu': Allah yardımcımız olsun

Görevden alınan Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ, atandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bozdağ, Twitter'dan paylaştığı ilk açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn. R. Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.

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