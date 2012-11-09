Adalet Bakanı: Kürtleri ayrıştırın kalan şey Türkiye olmaz

Adalet Bakanı Sadullah Ergin , “Bu Türkiye 'yi birlikte oluşturan unsurlardan bir, iki tanesini içinden ayıklayın geriye kalan şey Türkiye olmaz. Bu coğrafyadan siz Kürtleri ayrıştırın kalan şey Türkiye olmaz, Arapları ayrıştırın kalan Türkiye olmaz. Hristiyan , Musevi, Ermeni'yi, Alevi 'yi ayrıştırın geriye kalan şey Türkiye'den başka bir şey olur. 'Biz birlikte Türkiye’yiz' diyoruz” dedi.

Bakan Ergin, Milliyet Gazetesi tarafından Ottoman Otel'de düzenlenen “Geleceğe Yatırım Türkiye'ye Yatırım” toplantısında yaptığı konuşmada, kentin çok özel bir il olduğunu, bu coğrafyada insanın sahip olduğu duyguların kolay kolay sahip olunacak duygular olmadığını söyledi.

Antakya anlatılırken, “dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'nin bu coğrafyada” diye konuşulduğunu, Anadolu 'nun ilk camisi Habib-i Neccar'ın bu kentte olduğunu vurgulayan Ergin, ancak bunlar konuşulurken arkasındaki öyküyü bilmek ve dinlemek gerektiğini kaydetti.

Hatay 'ın paganizmin hâkim olduğu bir dönemde, Hz. İsa'nın elçilerinin gelip burada Hristiyanlığı anlattığı bir kent olduğunu hatırlatan Ergin, elçilerin linç edilmesini ve yıllar sonra bölgenin İslamiyetle tanışmasıyla Müslümanların bir cami inşa etmesini ve Hz. İsa'nın havarilerinin buraya defnedilmesini anlattı.

Habib-i Neccar Camisi'nde Müslümanların 5 vakit namaz kıldığını ve Hz. İsa'nın elçilerinin defnedildiği bu camide dua ettiğini belirten Ergin, şöyle devam etti:

“Antakya bu. Antakya'nın sahip olduğu sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, medeniyetlerin buluşması bu. Hepimiz aynı atadan geliyoruz inancımız öyle söylüyor. Bu coğrafya, topraklar hepimizi barış içerisinde yaşatmaya sahip bir potansiyele sahip. Şu salonda temsili bir topluluk var. Antakya'nın kanaat önderleri, dini inanışların temsilcileri hepsi bu salonun içerisindeler, bizim esas zenginliğimiz burada.

Hatay, Türkiye'de tarımsal üretim açısından belli ürünlerde en çok üretim yapan il. Demir çelikte önemli katkı sağlayan, en çok vergi veren 8. il, enerjiyi en çok tüketen 6. vilayet. Bütün bunlar güzel şeyler ama Hatay'ı, Antakya'yı temsil eden belirleyen özellik barış kardeşlik ve insanlık ailesine örnek olması gereken yaklaşımlar.”

Bu güzel coğrafyanın hak ettiği hizmetlerle buluşabilmesi için önemli bir gayret sarf edildiğini vurgulayan Ergin, gerek merkezi idarenin göstermiş olduğu çabaların, gerekse yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve özel teşebbüslerin beraberce hareket etmesiyle Hatay'ın son 10 yılda son derece önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

On yıl önce Hatay'ın hava ulaşımına sahip olmadığını hatırlatan Ergin, bugün ise uluslararası uçuşlara açık bir havaalanının bulunduğunu kaydetti.

Kara ulaşımı noktasında da kentin önemli kazanımlar elde ettiğinin altını çizen Ergin, “Antakya-İskenderun, İskenderun- Adana , Antakya-Reyhanlı, Reyhanlı-Kırıkhan, Antakya-Samandağ, İskenderun-Arsuz yolları bölünmüş yol oldu. Çok küçük eksikler olmakla birlikte bunlar üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Kırıkhan-Hassa, Hassa- Gaziantep bağlantısı bölünmüş yol oldu, eksikleri var devam ediyor. Yayladağı, Antakya, Altınözü yüksek standartlı devlet karayolu standardına getirildi, bunlar önemli kazanımlar” diye konuştu.

Amanoslar'da çılgın proje

Sulama noktasında da Hatay'ın 2002 ile 2012 yılları arasında önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden ve kentte bu konuda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Ergin, şöyle devam etti:

“Bunun dışında Reyhanlı Barajı var. Siyasetçilerin çekindiği bir projeydi. Gerçekten çok büyük yatırım maliyeti olan ve söylediğinizde altında kalacağınız bir projeydi. Gerçekleştiremediğiniz takdirde sürekli önünüze çıkacak bir tesisin adıydı. Reyhanlı Barajı'nın proje çalışmaları bitti, ihalesi yapıldı, inşa faaliyetleri başladı ve 15 Mayıs 2015 saat 15.15'te inşallah açılışını yapacağız. Hem taşkın, hem de 60 bin hektar tarımsal araziyi sulayacak olan bu baraj, gerçekten Amik Ovası'nı bizlere ikram edecek. Ürün deseni çeşitlenecek ve yılda daha fazla ürün almamızı, zenginleşmemizi sağlayacak bir tesis.”

Amanos Dağları'nı alttan tünelle geçecek ve “çılgın proje” olarak adlandırdıkları çalışmayı da önce hayal ettiklerini ve bu hayali kovaladıklarını belirten Ergin, hayal ile başlayan projenin şu an ihalesine çıkılmak üzere olduğunu ve bu yıl sonu ya da 2013 yılı başında proje ihalesine çıkılacağını kaydetti.

Ergin, Amanos Dağları'nı alttan tünelle geçecek projeyle yatırım yapmak isteyen, ancak yer talep etmesine rağmen veremedikleri birçok yatırımın hayata geçebileceğini söyledi.

‘Biz birlikte Türkiye'yiz’

Antakya'nın düne kadar “merkez ilçe” olarak geçtiğini, kimliklerde yazmadığını vurgulayan Ergin, “Ama inşallah mecliste şu an görüşülen tasarıyla Antakya'nın adı da oluyor. Bundan sonra kimliklerimizde Antakya yazacak. Hatay, Antakya, İskenderun hepimizin oluşturduğu bu coğrafyaya da Türkiye'yi oluşturan tabloya baktığımızda 'Biz birlikte Türkiye'yiz' sloganımız vardı bizim. Bu Türkiye'yi birlikte oluşturan unsurlardan bir, iki tanesini içinden ayıklayın geriye kalan şey Türkiye olmaz. Bu coğrafyadan siz Kürtleri ayrıştırın kalan şey Türkiye olmaz, Arapları ayrıştırın kalan Türkiye olmaz, Hristiyan, Musevi, Ermeni'yi Alevi'yi ayrıştırın geriye kalan şey Türkiye'den başka bir şey olur. 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyoruz” dedi.

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de kentin, demir çelik başta olmak üzere sanayide, turizmde, tarımda yükselen bir yıldızı, barışın, sevginin, hoşgörünün merkezi olduğunu kaydetti.

Hatay'ın 2011 yılı sonu itibariyle toplam vergi gelirlerine katkı açısından 8'inci sırada yer aldığını, ihracat sıralamasında da 81 il içerisinde 9'uncu olduğunu belirten Lekesiz, Suriye 'de yaşanan olumsuzluklara rağmen vergi ve ihracat rakamlarının geçen yılki yerini koruduğunu söyledi.

Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise kentteki barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamından bahsederek bunların gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdiklerini ve Hatay'ın bu özellikleriyle dünyaya örnek olması gerektiğini belirtti.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, yazar Güngör Uras ve Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç'ın da konuşma yaptığı programa, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş adamları katıldı.