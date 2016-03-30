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Politika

Adalet Bakanı: Konsolos tek başına gelse kimse bir şey demez, Türkiye'ye karşı örgütlü bir hareket var

"Türkiye müstemleke bir devlet değildir; herkes yerini bilecek"

30 Mart 2016 18:20

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'ları haberleri nedeniyle yargılandıkları duruşmayı izlemeye gelen yabancı diplomatlara tepki gösterdi. “Mahkeme millet adına yargılama yapıyor. Önünde bir iddianame var. Bu iddianameyi görüşmesi lazım. Bir bakıyorsunuz pek çok ülkenin konsolosu orada" ifadelerini kullanan Bozdağ, "Konsolos tek başına gelse, orada otursa, efendi gibi baksa belki kimse bir şey demez ama örgütlü organize bir şekilde geliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir hareket var" diye konuştu.

TBMM Boşanma Komisyonu'nda konuşan Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Yargılananlar İngiltere'nin veya başka bir ülkenin vatandaşı falan değil Türkiye'nin vatandaşı bütün konsoloslar orada. Birlikte toplu bir hareket" ifadelerini kullanan Bozdağ, "Türkiye müstemleke bir devlet değildir. Herkes yerini bilecek. Konsolosların görev ve yetkisi kendi vatandaşlarıyla ilgili ve sınırlıdır. Sadece görev yaptıkları binalarla ilgili sınırlıdır. Gelip izleyebilir, normal bir şekilde ama orada organize bir şekilde"

 

"Gittiniz suç işlediniz orada"

 

"CHP ve HDP'li vekiller mahkemenin aldığı kararın gereğini yapıp neden salonu boşaltmıyor? Yargılama görevinin yapılmasını siz engellediniz. Kanuna göre suç işlediniz. Böyle bir şey olabilir mi? Hakime, savcıya kızıyorsunuz. Anayasa ve hukuka uyun. Görevinizi kanunlara uygun yapın. Suç işlemeyin. Gittiniz suç işlediniz orada. TCK'nın ilgili maddeleri çok açık. Yargılamayı engellemek var, adil yargılamayı etkilemek var"

 

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