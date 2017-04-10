Adalet Bakanı: Kılıçdaroğlu'na MİT ajanı belgelerini FETÖ verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 TEmmuz darbe girişimi iddianamelerinde 'FETÖ'nün sivil imamı' olmakla suçlanan firari Adil Öksüz hakkında "MİT ajanı mı?" diye soran, "Elimizde dosya var; iktidarda 120-180 ByLock'çu var" şeklinde açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bozdağ, "Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğunu ilk söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu konuda ilk yalan söyleyen de o. Ama MİT ajanı olmadığını söyleyen de hükümet, MİT de açıkladı. 'MİT ajanı olduğuna dair' ona belgeleri getirenler, onlar da FETÖ'cüler. O belgelerin sahte olduğu da adli inceleme sonucu zaten ortaya çıkmış durumda" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 24'te gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Kılıçdaroğlu hiçbir belge göstermeden, ayaküstü yalan söylüyor. FETÖ, CHP'yi kullanıyor, avukatlığını yapmayı bıraksın kaynağını açıklasın. Kılıçdaroğlu'na MİT ajanı belgelerini FETÖ verdi.

"CHP'li vekiller de oradaydı"

"Meclis bombalanırken CHP'nin de vekilleri de oradaydı. 15 Temmuz bütün milletin şahitliği ile yaşanırken Kılıçdaroğlu ne değişti de böyle diyor? Bu FETÖ iftirasının CHP tarafından Türkiye'ye yayılmaya çalışılmasıdır. Kılıçdaroğlu hiçbir belge göstermeden, ayaküstü yalan söylüyor. 80 milyonun şahit olduğu olaya başka şey demek ahmaklıktır. Biz bombaları atılırken Meclis'deydik. 'Kontrollü darbe' diyenin aklından şüphe ederim. FETÖ'cüler Erdoğan'a iyilik için mi darbe yaptılar?

"Elindeki belge varsa açıkla"

"AK Parti'de FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun. Olmadığı için bu yola gidemez. Elinde ne varsa açıklamayan büyük yalancıdır. Elini tutan yok, ne varsa ortaya koy. Tek adam varsa Kılıçdaroğlu'dur. CHP kongresinin seçtiği 'tek adam' olmaz da Türkiye'nin yüzde 51'inin seçtiği mi 'tek adam' olacak.

"Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin koalisyonlarını unutturmaz"

"Koalisyonun için Almanya'dan anlatıyor. Belçika'dan, İtalya'dan örnek verebiliyor mu? Almanya'dan örnekle Türkiye'nin koalisyonlarını unutturamaz.

"Anayasada fesih yok"

"Anayasa'da fesih yoktur, seçimlerin yenilenmesi vardır. Hükümet'in kurulamaması sorunu ortadan kalkacak.

"Sezer, Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla CHP'liydi"

"Başbakan, Bakan, Belediye Başkanı partili olurken sorun olmuyor da, Cumhurbaşkanı partili olunca mı sorun oluyor?. Sezer'in partisi yoktu, Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla CHP'liydi"