Adalet Bakanı: Kanuna cinsel yönelim filan eklemeyiz, siyasi tavrımız bu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nun dün (6 Nisan) gerçekleşen toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hükümetin LGBTİ haklarına ilişkin tutumunu bir kez daha açıkladı. Bozdağ, “Hükümet olarak kanuna cinsel yönelim filan eklemeyiz. Bu siyasi tavrımız. Muhafazakar demokrat partiyiz. HDP ya da CHP iktidar olursa onlar ekler” dedi.

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu Tasarısı’nın tartışıldığı komisyon toplantısında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, kanuna cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin eklenmesini talep etti.

Ertan: Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği iadenin istisnalarından olmalı



Ertan, Türkiye’ye sığınan bir kişinin iadesi talep edildiğinde “ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle bir soruşturma veya kovuşturmaya maruz bırakılacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence veya kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması” durumunda iadesinin reddedilmesi gerektiğini söyledi. Bu görüşünü şöyle temellendirdi:

“İran, Rusya, Yemen, Suudi Arabistan, Özbekistan, Hindistan'ın da aralarında yer aldığı 20'yi aşkın ülkede eşcinsellik suç sayılmakta ya da eşcinselliğin ifade edilmesine karşı yasalar bulunmaktadır. Türkiye'nin bu ülkelerdeki kişilerin cinsel yönelimleri nedeniyle cezalandırılmasına aracı olmaması için cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin de iadenin istisnalarından biri olarak sayılması gerekir.”

Bozdağ: Hükümet olarak siyasi tavrımız net, eklemeyeceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise hükümet olarak bu önergeyi asla kabul etmeyeceklerini belirtti. ve Bozdağ şöyle konuştu:

“Tabii, cinsel yönelim konusunda da ilgili önerge gelecek ama biz Hükümet olarak ona katılmıyoruz. Yani bizim siyasi tavrımızdır bu, muhafazakâr demokrat bir parti olarak bu konudaki yaklaşımımız çok nettir. Diğer partiler farklı yaklaşabilir, mesela HDP, onlar farklı. İleride bir gün HDP ve CHP hükümet olursa onlar getirir ama biz getirmeyeceğiz.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Necati Yılmaz da önergeye destek verdi. Bozdağ’ın ve Hükümet’in tutumunu eleştirdi:

“Yaşam hakkı orta yerde durur ve tehdit altında iken muhafazakârlık veya başka herhangi bir kavramla yaşam hakkından vazgeçilmesini doğru görmediğimi, özellikle hukuk uğraşı içinde hukuk yaratan bu komisyonun yaşam hakkından muhafazakârlık adına vazgeçme anlamındaki değerlendirmesini asla kabul etmediğimi söylüyorum.”

Ertan: Hükümet’in tutumu yaşam hakkı ihlali

Ertan Bozdağ’ın bu ifadelerini eleştirdi. Kanuna cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin eklenmemesinin yaşam hakkı ihlaline yol açacağını söyledi:

“Birçok ülkede, 20’yi aşkın ülkede bu konu hem suçtur hem de işkence ve kötü muameleye maruz kalacağı ve açıkça ölümle yüz yüze geleceği açıktır aslında. Sırf bu sebeple iltica eden çok sayıda insan var, hâlihazırda Türkiye’de de çok sayıda sığınmacı var sırf bu sebeple ülkelerinden kaçmış oldukları için.

“Anlıyoruz ki hakikaten insan hakları hukukunu vitrine koymuşsunuz. Yani yaşam hakkı, özgürlükler, haklar önceliklidir aslında. Biz niye yaşıyoruz? İnsanız ve insani değerleri korumak için yaşıyoruz. Ayrımcılık hususunu düzenleyen maddede de “cinsel yönelim” ve “cinsel kimlik” onca tartışmaya rağmen yer almadı. Buna ilişkin birçok tartışma var, her gün karşılaştığımız nefret cinayetleri var ülkemizde de ne yazık ki böyle. Mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz.”