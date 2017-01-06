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Adalet Bakanı: İzmir'deki saldırının emri PKK'dan geldi; 18 kişi gözaltına alındı

"Teröristlerin kimlikleri belli oldu ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz"

06 Ocak 2017 15:19

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. "Teröristlerin kimlikleri belirlendi ancak güvenlik gerekçesiyle açıklamıyoruz" diyen Bozdağ, saldırıya ilişkin 18 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bozdağ "Saldırının emri PKK'dan geldi, tereddütümüz yok" ifadesini kullandı. ,

İstanbul'daki yılbaşı katliamından beş gün sonra İzmir bir terör saldırısına hedef olmuştu. İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarında, hâkim ve savcılar ile diğer personelin çıkış saati yaklaşırken bombalı araç patlatılmış, 2 terörist öldürülürken saldırıya müdahale eden trafik polisi ile adliye kâtibi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin olarak açıklama yapan Bekir Bozdağ, teröristlerin kimliklerinin belli olduğunu ancak açıklamayacaklarını ifade etti. Bozdağ şunları söyledi:

"Bütün Türkiye'ye, 81 ilimize karşı yapılmış bir terör saldırısıdır. Terör kardeşlik hukukumuzu yok edemeyecektir. Mücadele daha da etkinleştirilerek daha da kararlı bir şekilde devam ettirilecektir. Türkiye, yaklaşık 10 civarında terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülkedir. Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir. Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz. Hastanelerde tedavi edilen yaralılardan 2’ si taburcu edildi.  Yaralı 2 polis, 3 avukat ile 2 sivil vatandaşın tedavisi devam ediyor"

 

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