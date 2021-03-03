Adalet Bakanı: İnsan Hakları Eylem Planı'nda benim için en önemli başlık hukuk güvenliği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin olarak, "İnsan Hakları Eylem Planı'nda benim için en önemli başlık hukuk güvenliği" açıklamasını yaptı.

Bakan Gül, "Editör Masası" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı, AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı. İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim." ifadesini kullandı.

Bakan Gül şunları kaydetti:

Yeni anayasa çalışmaları

"Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz.

Eylem planında eleştiriler çok değerlidir, büyük titizlikle inceleyeceğiz, yapıcı, ciddi eleştirileri dikkate alacağız İnsan Hakları Eylem Planı Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak. İnsan Hakları Eylem Planı sadece mahkemelere, hakim ve savcılara değil, her alanla ilgili kamuya verilen bir hatırlatma. 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir." Vatandaşımızın her alanda olumlu etkisini hissedeceği bir süreç, en önemlisi uygulamacıların sahip çıkması.

AB'nin yaklaşımı ne olursa olsun, 'vatandaşımız en iyisine layık' yaklaşımıyla tüm reformlarımızı sürdüreceğiz. Vize muafiyetiyle ilgili Türkiye önemli hazırlıklar yapmıştır. AB, samimi şekilde sürece katkı sağlarsa olumlu neticeler alabileceğimizi düşünüyoruz.

İki yılın altındaki cezalarda tutuklama yasakları tamamen kaldırılabilir, hakime takdir verilebilir, bu konunun muhatabı Meclis.Toplumu rencide eden, kamu düzenini tehdit eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor. İnsanları lekeleyen bu tür arsızlara, iftiracılara karşı da adliyeleri, CİMER'i, kolluğu yol geçen hanına çevirmeyin, insan onurunu hep beraber koruyalım.

TCK'da 'sahipli sahipsiz' hayvan ayrımı var, hayvanlar mal değil, sahipli sahipsiz de olsa suç olmalı"

Siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişikliğe ilişkin olarak Bakan Gül, "Barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak" yorumunu yaptı.

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