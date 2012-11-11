Adalet Bakanı: Herkes istediği dilde savunma yapabilecek, sınırlama yok

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "Herkes kendini en iyi hangi dilde savunabileceğini düşünüyorsa, o dilde savunma yapacak" dedi.

Milliyet gazetesinin, "Geleceğe Yatırım Türkiye’ye Yatırım" başlığı altında sürdürdüğü, "Türkiye Buluşmaları"nın yedincisini önceki gün Hatay’da gerçekleşti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de bu toplantıya katıldı.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, "Her dilde savunma hakkı" başlıklı yazısında Adalet Bakanı'nın açıklamalarına yer verdi.

Bakan Ergin, anadilde savunma hakkı için, herkes kendini en iyi hangi dilde ifade edebiliyorsa, savunmasını da o dilde yapabileceğini söyledi.

Bakan Ergin şöyle konuştu:

"Türkçe bilmeyenlerin başka dilde savunma yapma olanakları zaten mevcut yasada var. Türkçe bilmeyenler tercüman aracılığıyla mahkemede savunma yapıyorlar. Yeni düzenlemede böyle bir şart olmayacak. Herkes kendini en iyi hangi dilde savunabileceğini düşünüyorsa, o dilde savunma yapacak. Bir sınırlama söz konusu değil. Ayrıca buna anadilde savunma demek de doğru değil kişi anadili olsun veya olmasın, hangi dilde kendini daha iyi savunacağını düşünüyorsa o dilde savunma yapabilecek."

Sadullah Ergin, başka bir dilde savunma yapmaya sınırlama olmayacağını belirterek "Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan biri Almanya’da veya Fransa’da veya başka bir ülkede doğup büyümüş olabilir. Anadilini değil de o ülkenin dilini daha iyi biliyordur. Bu durumda o kişi o dilde savunma yapabilecek. Almanca, Fransızca, İngilizce veya başka bir dilde. Anadil diye de bir sınırlama yok" dedi.