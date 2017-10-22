Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'telefon' yanıtı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'FETÖ'den tutuklu ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un cep telefonunun ABD tarafından istendiğini doğrulayarak, telefonun verilip verilmeyeceğinin savcılığın kararı olduğunu belirtti.

Gül, ''Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, ‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum" diye konuştu.

TIKLAYIN - ABD'den Türkiye'ye: O telefonu bize verin

ABD'nin, İstanbul Başkonsolosluğu'nda irtibat görevlisi olarak çalışan Metin Topuz'un tutuklanması sonrası Türkiye'ye nota verdiği ve Topuz'un el konulan cep telefonunun da iadesini istediği belirtilmişti. Notada ayrıca telefonun ve SIM kartın içindeki verilerin de Viyana Sözleşmesi gereği dokunulmazlık kapsamı içinde olduğu bildirilmişti.

Fethullah Gülen'in iadesi

Fethullah Gülen’in ABD'den iadesine ilişkin açıklama yapan Gül, ''İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz'' dedi.

Gül, Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

Adil Öksüz Almanya'da iddiası

Gül, Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddialarıyla ilgili de ''Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak'' ifadelerini kullandı.