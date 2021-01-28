Adalet Bakanı Gül: Valiye, kaymakama "militan" diyen, mahremiyet ifşasını yaşam tarzı haline getirenlere baksın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Valiye, kaymakama, hâkime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgâhlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından '28 Ocak Veri Koruma Günü' nedeniyle Ankara’da düzenlenen konferansa katıldı.

Gül, Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek’in, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan” sözlerine tepik gösterirken, "Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına 'militan' diyen birisi, militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, özel hayat komplolarını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın. Bu çarpık zihniyet, her sözüyle aslında devletin FETÖ militanlarından adım adım ve büyük kararlılıkla temizlenmesinden duyduğu üzüntü ve öfkeyi yansıtmaktadır. Milletle ve milletin iradesiyle kavga ederek hiçbir yere varılamaz. Bu ülkenin şerefli savcıları, hakimleri, mülki amirleri, emniyet ve güvenlik güçleri birilerinin işine gelse de gelmese de her türlü hukuksuzluğun karşısında; ama milletin de daima yanında olmaya devam edeceklerdir" diye konuştu.

Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesiyle ilgili de, "Türkiye’nin kişisel verisinin Türkiye'de kalması gerektiği anlayışıyla gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Örneğin son günlerde bir sosyal iletişim platformunun uygulamanın devamı için kişisel verileri kullanma, başka platforma aktarmaya rıza şartını getirdiği görmekteyiz. Ancak Avrupa Birliği ülkelerine bu anlamda çifte tercih sunulması, farklı ülkelerde farklı tutum içine girilmesi çifte standarttır. Herkesin, her ülkenin, her vatandaşın verisi kıymetlidir, gizlidir. Bu konuda hiçbir çifte standart asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



Gül, veri depolayan sosyal ağların failler için gizli bir liman olabildiğini de belirterek "Bu duruma karşı işbirliğine açık olduğumuzu defalarca söyledik; ama hiçbir şekilde karşılıklı diyalog ve işbirliğine olumlu yanıt alamadık. Terör propagandasının, şiddet kışkırtmasının ve nefret dilinin itibar ve koruma göreceği hiçbir yer, hiçbir alan bulunmamalıdır. Dijital olsun, sosyal olsun, sosyal medya olsun, hiçbir yerde şiddetin, terörün, karakter suikastının asla müsamahasına göz yumulamaz. Yine bu kapsamda internet, özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlarının faaliyet alanına dönüşmemelidir. Hukuk, buna hiç bir suretle izin vermez" dedi.