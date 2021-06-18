Adalet Bakanı Gül: Türkiye son 19 yılda kesintisiz reform iradesiyle çağ atladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis'e sunulan 4. yargı paketine ilişkin olarak, "Yargı reformumuzun odağında vatandaş memnuniyeti, temelinde Edirne’den Kars’a 84 milyonun ortak beklenti ve iradesi var. Bugün Meclise sunulan Dördüncü Yargı Paketi de aynı iradenin ürünüdür. Bu anlayış; iyi, doğru ve istikrarlı bir uygulama için de önemli bir kaynak olmalıdır." açıklamasını yaptı. Gül, "Türkiye son 19 yılda kesintisiz reform iradesiyle çağ atladı" düşüncesini dile getirdi.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha kaliteli, daha öngörülebilir ve daha erişilebilir adalet hizmetleri yolunda Türkiye son 19 yılda kesintisiz reform iradesiyle çağ atladı. Reform irademiz milletin yargı adaletinden beklentileri ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda daha da güçlenerek devam ediyor, devam edecek. İnsan haklarına dayalı hukuk devleti perspektifiyle hazırlanan Dördüncü Yargı Paketi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Herkes için güven veren hukuk amacımızın tüm milletvekillerince destekleneceğine inanıyorum. Şimdi, Beşinci Yargı Paketi için kolları sıvama vakti…" ifadesini kullandı.

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