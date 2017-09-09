Adalet Bakanı Gül: Terörle mücadeleyi baltalayacak sözlerin kabulü asla mümkün değildir

Eyyüp BURUN-Metin Faruk TAMER/NİZİP(Gaziantep), (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile ilgili sözlerine tepki göstererek, \"Türkiye terörle mücadele ederken, terörle mücadeleyi baltalayacak bu gibi sözlerin kabulü asla mümkün değildir\" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Nizip İlçesi\'nde partisinin 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Eski belediye sarayında yapılan kongreye; Gül’ün yanı sıra Ak Parti Gaziantep milletvekilleri; Mehmet Erdoğan, Şamil Tayyar, Canan Candemir Çelik, Abdülkadir Yüksel ve Ahmet Uzer ile partililer katıldı. Bakan Abdülhamit Gül, Ak Parti’nin milletin partisi olduğunu anlatırken hükümetlerinin Gaziantep ve Nizip’e yaptığı yatırımlardan sö etti. Bakan Gül, ana muhalefet partisi CHP’ye eleştirilerde bulunurken, şöyle dedi:

\"Ana muhalefetin son zamanlara Türkiye’nin ortak değerlerine karşı ne kadar yabancı olduğunu ne kadar farklı baktığını hepimiz görüyoruz. Bir defa Türkiye’deki meselelere söz söyleyecekseniz önce ayık kafada olacaksınız. Bakın birisi çıkıyor, eline bir şey tutuşturuyor FETÖ mensupları çıkıp onu açıklıyor; Adil Öksüz, ‘Şu kadar seyahat etti, yanında da bir kadın vardı ama tutuklamadılar, yakalamadılar’ diyor. Sonra anlaşılıyor ki o kişi bir yerde toptancılık yapan bir vatandaşmış. Yani Allah korusun bir gün Türkiye’nin yönetimini bunlara teslim etsek, toptancısı, kabzımalı, sebzecisi hepsini alır \'Adalet\' diye içeriye tıkarlar. Onların adalet anlayışı bu kadar. Bir tanesi sufle yapıyor eline kağıt tutuşturuyor çıkıp onu söylüyor. Bunların bu ülkeye hiçbir hayrı yok. Bugün FETÖ’cüler yargılanırken, adil tarafsız mahkemeler önünde çıkıp yürüyorsun. Dün yargıda siyasallaştığında vesaitçi anlayış içinde, ideolojik kararlar verdiğinde ve FETÖ’cülerin yapmış olduğu yargı içinde operasyonlar olurken neden çıkıp yürümediniz? Şimdi FETÖ’cüler hesap verirken seni yürüten motivasyon nedir? Kime hizmet ediyorsun? Bunlar gerçekten milletimizin, sorduğu haklı sorulardır.\"

\"SENİN SİVİLLERDEN ANLADIĞIN TERÖRİSTLER MİDİR?\"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun SİHA’lar ile yapılan terör operasyonunda ölenlerin sivil halk olduğu yönündeki sözlerine de tepki gösterirken, şöyle konuştu:

\"Bir diğer milletvekili de çıkıyor; Türkiye’nin birliği, bekası için terör örgütü ile mücadele eden asker, polis, hükümetimize iftira atıyor; ‘Bunlar sivilleri vuruyordu’ diyor. Senin sivillerden anladığın teröristler midir? Türkiye terörle mücadele ederken, terörle mücadeleyi baltalayacak bu gibi sözlerin kabulü asla mümkün değildir. Bunu bir CHP’li milletvekili söylüyor. Önce ben şunu söylüyorum CHP’nin tabanına Atatürk’ün kurduğu CHP, bu CHP midir? Atatürk’ün kurduğu CHP’li bir milletvekili Türkiye’nin bağımsızlığı için, bekası için askerin yapmış olduğu, Mehmetçiğin yapmış olduğu bir mücadelede, teröristleri öldürürken yapmış olduğu bir mücadelede, \'Siviller öldürülüyor\' diyen bir CHP milletvekili, Atatürk’ün kurduğu bir partinin vekili bu lafları söyleyebilir mi? Bakıyoruz CHP Genel Başkanı\'ndan bir söz çıktı mı? Bir söz çıkmadı. Disipline mi verildi? Hiçbir şey söylenmedi. CHP Genel Başkanının bu sessizliği kendi milletvekilinin, Mehmetçiğimize yapmış olduğu iftirayı kabul anlamına mı geliyor?\"

Konuşmaların ardından kongre yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan yeniden başkan seçildi. Bakan Gül, daha sonra partisinin Karkamış ilçe kongresine katılmak için Nizip’ten ayrıldı.



FOTOĞRAFLI