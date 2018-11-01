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Adalet Bakanı Gül: Suudi yetkiler yakın işbirliğine girmeli bu olayın üstü örtülemez

  Hakime TORUN /  ANKARA (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan Adalet Bakanı Laszlo Trocsany ile görüştü

01 Kasım 2018 17:10

 

Hakime TORUN /  ANKARA (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan Adalet Bakanı Laszlo Trocsany ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Gül, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın  öldürülmesine ilişkin, \"Türk yargısı bu olayı bütün boyutlarıyla aydınlatacak kapasiteye sahiptir. Bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkaracaktır. Suudi yetkililerin soruşturmaya destek vermesi gerekmektedir. İade talebi oldu. Talebin yerine getirilmesini bekliyoruz. İstanbul\'da suç işlenmiştir. Soruşturma ve yargılama yetkisi Türkiye yargı makamlarına aittir. Bu konuda hiç bir şüphe yok. Sorulara yanıt vermediler, soruların bir an önce cevaplanmasını bekliyoruz. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Dünyaya mal olmuş bir mesele üstü örtülebilecek bir mesele değildir. Suudi yetkililerin yakın bir işbirliğine girmesini bekliyoruz tüm olayın aydınlatılması için\" diye konuştu.

 

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