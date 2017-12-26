Adalet Bakanı Gül: Milis yorumları için hukuki dayanak yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK ile getirilen 15-16 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti polemiğiyle ilgili ''KHK'daki 'bastırılması' ifadesi sonraki tarihleri kapsamıyor. Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suistimal edilmemesi gereken bir konu'' ifadesini kullandı.

Bakan Gül, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu.

Gül, 696 sayılı KHK'daki 121. maddenin 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirterek, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok" ifadesini kulllandı.



Bakan Gül "Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir" diye konuştu.



Gül, CHP'nin 695 ve 696 sayılı KHK'larla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağını açıklamasına ilişkin, "Anayasa'nın hükmü açık. Bir Anayasa denetimine gidilemeyeceğine yönelik durum söz konusudur. Bu tür çabaların, beyhude çabalar olduğunu ifade etmek isterim. Bizim, sınırımız hukuk. Anayasa çerçevesinde tüm işlemler yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Bakan Gül, KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin ise, "Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama" değerlendirmesinde bulundu.



Adalet Bakanı Gül, "ByLock ile ilgili Yargıtayın vermiş olduğu bir karar var; 'Terör örgütünün haberleşme ağı olarak kullanıldığı, örgüt üyeliğinin önemli delillerinden olduğu...' Burada, ByLock kullanmadığına yönelik bir çalışma, ilgili kurumlarla yapılması, tamamlanması halinde, bunlarla ilgili başka delil yoksa gözden geçirilebilir. Bu konuyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını yapmaktadırlar" şeklinde konuştu.