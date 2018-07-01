Adalet Bakanı Gül: Kimse ötekileştirilmeyecek, bunun teminatı Erdoğan ve AK Parti'dir

Adalet Bakanı Adulhamit Gül, farklı yaşam tarzından dolayı kimsenin ötekileştirilmeyeceğini belirterek bunun teminatının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP olacağını söyledi. Bakan Gül, " Özgürlükleri artırmaya devam edeceğiz" dedi

Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep'in İslahiye ilçesine seçim sonrası teşekkür ziyaretinde bulundu. 24 Haziran'da yeni sistemin kapısının açıldığını hatırlatan Bakan Gül, seçimlerin geride kaldığını belirterek "Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı. Daha fazla iş için çalışacağız, daha fazla huzur için çalışacağız" dedi.

AKP'nin Türkiye partisi olduğunu ve tüm kesimleri kucaklayarak yoluna devam edeceğini söyleyen Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bütün herkesimin kucaklamaya, özgürlükleri artırmaya devam edeceğiz. Asla farklılıklar, bir ötekileştirme aracı olmayacak. Farklılıklarımız bizim için birer zenginlik aracı olacak. Biz bu farklılıkları zengin aracı olarak göreceğiz. Farklılıklarımızla övüneceğiz. Kimse farklı bir etkin yapısından dolayı, farklı bir düşüncesinden yaşam tarzından dolayı asla ötelenmeyecek, asla ötekileştirilmeyecek. İşte bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır, yine AK Parti'dir. Bu düşünceyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)





