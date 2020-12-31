T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanı Gül: Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür

31 Aralık 2020 15:02

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın, ”Ben türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" açıklamasına göndermede bulunarak, "Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür" değerlendirmesini yaptı. 

Bakan Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Fikri Sağlar: Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var

ETİKETLER

Adalet BakanıAbdulhamit GülFikri Sağlaraçıklamatepki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24