Adalet Bakanı Gül: Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın, ”Ben türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" açıklamasına göndermede bulunarak, "Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Fikri Sağlar: Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var