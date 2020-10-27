Adalet Bakanı Gül: Kılıçdaroğlu aynaya baksın, kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Gül "Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz" dedi.

Gül açıklamasında şunları söyledi:

"Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar çerçevesinde yürür. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz."

Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Gül'e: O koltukta sessiz kaldığın için mi sürekli oturuyorsun?

Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında AYM'nin Enis Berberoğlu kararının tanınmaması hakkında Adalet Bakanı Gül'ü şu sözlerle eleştirmişti:

Değerli arkadaşlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun bir yasası var bu yasaya göre hâkimler hakkında bir soruşturma açılabilir. Başkanı kim Adalet Bakanı. Bütün bu haksızlıklar karşısında Adalet Bakanı çıkıp bir cümle kurdu mu? Kurmadı. Sormak gerekiyor o koltukta sessiz kaldığın için mi sürekli oturuyorsun? Acaba oturup bir vidan muhasebesi yaptın mı? Koltuk meraklısı bir kişinin bu memlekete faydası olmaz."

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