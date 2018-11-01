Adalet Bakanı Gül: Kaşıkçı cinayeti üstü kapatılacak bir mesele değil, kimse sorumluluktan kaçamaz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Suudi Arabistan Konsolosluğunda yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak konuştu. Suudi yetkilileriiş birliğine çağıran Gül, "Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Üstü kapatılacak bir mesele değildir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceğine yönelik, "Bu, savcının kendi takdiridir. Ama bazı soruların cevaplanmadan öyle bir şeyin söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Sorular var, bu sorulara cevap gelmeden başka bir aşamaya gelmesinin doğru olmadığını düşünmekteyim" dedi.

Gül şunları kaydetti:

"Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Üstü kapatılacak bir mesele değildir. Suudi yetkililerin de yakın işbirliğine girmesini bekliyoruz. Suudi yetkililerin destek vermesi lazım tüm olayın aydınlatılması için."