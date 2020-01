Adalet Bakanı Gül: Kadına, çocuğa şiddet ve cinsel suçlara iyi hal indirimi beni üzüyor

Mücahit YOLCU-Mustafa KANLI/OĞUZELİ(Gaziantep), (DHA)- ADALET BAKANI Abdulhamit Gül, kadın ve çocuğa şiddet ile cinsel suçlarla ilgili davalarda, mahkemelerin cezaları \'İyi hal\' kapsamında indirmesine üzüldüğünü söyledi.

Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep\'in Oğuzeli ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak biyogaz tesisinin temel atma törenine katıldı. Törene, Bakan Gül\'ün yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve davetliler katıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti hükümetlerinde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Bakan Gül, mahkemelerde şiddet ve cinsel suçlarla ilgili yargılanan kişilere, duruşmalardaki tavırlarından dolayı \'iyi hal\' indirimi yapılmasına hukukçu olarak üzüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

\"Hükümetimizin vizyon temelinde, merkezinde insan vardır. \'İnsanı yücelttik ki devlet yücelsin\' anlayışı temel bir ilkedir. Kadına şiddetle mücadele anlamında da her boyutuyla toplumun her kesiminin duyarlılığını ortaya koymak zorundayız. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki dün de bugün de yarın da kadın, çocuk ve engelli dediğimiz bu hususla ilgili toplumun her kesimindeki duyarlılık fazla olmak zorundadır. Adalet Bakanı olarak şunu da ifade etmek isterim. Kadına şiddet, çocuğa şiddet ve cinsel suçlarla ilgili meselelerde \'iyi halini gördüm\' diye takdiri olarak, \'ben senin cezanı indiriyorum\' diye bazı anlayışları, uygulamaları görüyoruz. Bu gerçekten bir hukukçu olarak da beni üzüyor. Böyle bir suçu işleyen birisi için bu elbette mahkemenin takdiridir ama bu suçları işleyenlerle ilgili mahkemedeki halden, tavırdan dolayı bir indirime gidilmesini de, gerçekten çok istisnai olarak uygulamalar var, ama bu hususla ilgili de daha büyük bir hassasiyeti iş hayatında, çalışma hayatında ve toplumun her kesiminde daha fazla dikkat etmek lazım.\"

\"DAHA HASSAS OLUNMASI GEREKİYOR\"

Bakan Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"İşsiz erkeklerin, eşlerine şiddet uygulayacağı\" yönündeki sözlerine de tepki göstererek, şunları söyledi:

\"Yine son zamanlarda işte, \'Evde boş kalırsa kadını döver, kadına şiddet uygular\' anlayışıyla bu ülkenin iktidarına talip bir anlayışın da gerçekten nasıl bir ruh hali içerisinde olduğun da merak ediyorum. Hangi psikoloji içerisinde olduklarını merak ediyorum. Böyle bir psikoloji içerisinde olan birinin, bir kafanın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. Gerçekten toplumun her kesimi, hepimiz için bunu hatırlatıyorum daha hassas olarak, bu duyarlılığı hep beraber sağlamamız gerekiyor.\"

Konuşmaların ardından Bakan Gül ve beraberindekilerin butona basmasıyla tesisin temeline ilk harç atıldı.



FOTOĞRAFLI