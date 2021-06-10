Adalet Bakanı Gül, iyi hal ve haksız tahrik indirimleri ile Ezgi Mola ve İstanbul Sözleşmesi sorularını yanıtsız bıraktı

AKP’li Öznur Çalık başkanlığında toplanan TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Bakan Gül, kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi ve Ezgi Mola ile ilgili soru ve eleştirileri yanıtsız bıraktı.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, AKP’li Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Komisyonda söz alan CHP’li Gamze Taşcıer, kadın cinayeti davalarında uygulanan ve yurttaşlar tarafından da tepki çeken “iyi hal ve haksız tahrik” indirimlerini gündeme getirdi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da İpek Er’in ölümüne ilişkin söz aldı. Olayın sanığı Musa Orhan’ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Bankoğlu, “Sanığın yargılandığı suç tecavüzdü. Tutuklu yargılanması gerekiyordu ama ortada somut deliller olmasına karşın tutuksuz yargılanıyor. Bu duruma isyan eden sanatçımız Ezgi Mola iki yıl dört ayla yargılanıyor. Bir hukukçu ve Adalet Bakanı olarak bu konuda vicdanınız ne söylüyor Sayın Bakan?” sorusunu yöneltti.

Bakan Gül vekilleri suçladı

Sorulara ve eleştirilere karşı yorum yapamayacağını söyleyen Bakan Gül, “Cinayet işlemiş bir katili, bir tecavüzcüyü, istismarcıyı Türk hâkimlerinin, savcılarının koruyacağını düşünüyorsa zaten orada başka bir düşünce var. Hâkim ve savcılar deliller neyse, dosyası neyse ona göre karar verir. Dolayısıyla, hâkim ve savcılarla ilgili dosyayı bilmeden, dosyaya bakmadan bu anlamda bir yargı yapmak, yargılamak, yargısız infaz yapmak hukuka, sürece büyük bir saygısızlıktır” savunmasını yaptı.

İstanbul Sözleşmesi sorusuna böyle yanıt verdi: Yürüyen bir davayla ilgili bir yorum yapma imkânım yok

İyi Partili Şenol Sunat da İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle ilgili Danıştay’da açılan davaları anımsatarak, “Yürütmeyi durdurma talebiyle dava açılmasına rağmen 1 Temmuz’da sözleşmeden çıkılması öngörülüyor, Haziran’ın 10’una geliyoruz, hiçbir şey yok” dedi. Bakan Gül de “Onların yargılamasını benim yapacak yetkim yok. Yürüyen bir davayla ilgili bir yorum yapma imkânım yok” karşılığını verdi.