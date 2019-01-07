Adalet Bakanı Gül: Herkesin tek bir beklentisi var; adalet

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Herkesin bir tek beklentisi var; adalet… Temel mottomuz, Türkiye'de güven veren adalet sistemi inşa etmek. FETÖ yargısının oluşturduğu tahribatta, yargı bir aparat olarak kullanıldı, acı olaylar yaşandı. 2019 yargıya güvenin, toplumun her kesiminde artarak devam edeceği bir yıl olacak" dedi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Gül, özetle şu açıklamaları yaptı:

"Bir ülkenin ekonomik gelişimi hukuki gelişimine bağlı. Bu kapsamda örneğin uzun süren ticari davaları da yatırımın önündeki engel olarak görüyoruz. Bu nedenle, çalışma barışına da katkı sağlayacak arabuluculuk sistemini daha da geliştireceğiz. Ticaret davaları kısa sürede bitecek, başka mahkemelerdeki yığılmalar da bu yolla önlenecek.

“Arınma bitti, örgüt ayıklandı”

Yargıda temel unsur insan. Şimdi nitelik zamanı. FETÖ arınmasından sonra sisteme hızlı bir şekilde hakim ve savcılar dahil oldu. Mesleki eğitimler artacak, önem veriyoruz. Arınma bitti. Örgüt ayıklandı. Şimdi inşa dönemi. Yargı reformu belgesi ile yol haritamız olacak. Şu anda bile adliye dışında vatandaşların nasıl bir yargı beklentisi var, arkadaşlarımız yedi bölgede görüş alıyor. Akademi dünyasının, baroların, uygulayıcıların görüşlerini alıyoruz."