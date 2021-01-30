Adalet Bakanı Gül: Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kâbe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz
30 Ocak 2021 16:34
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resim sergisinde Kâbe fotoğrafını yere serdikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen Boğaziçi Üniversiteli öğrencilere tepki gösterirken, "Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz..." dedi.
Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasının ardından protestoların devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde açılan bir resim sergisinde Kâbe fotoğrafının yere serildiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğrencileri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de hedef gösterdi.
Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut'. Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" dedi.