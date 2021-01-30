Adalet Bakanı Gül: Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kâbe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut'. Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" dedi.

TIKLAYIN - İstanbul Valiliği: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Kabe fotoğrafı' soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor