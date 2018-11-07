Adalet Bakanı Gül: Getirdiğimiz kanunla 30 bin 609 kişi lekelenmedi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bir tek masumun bile haksız yere suçlanmasına, gereksiz işlemlerin muhasebe olmasına asla izin vermemeliyiz, asla müsaade etmemeliyiz. 30 bin 609 kişi aslındasisteme soyut asılsız temelsiz ihbarlarla lekelenecekti ama getirdiğimiz bu kanunla 30 bin 609 kişi lekelenmedi" dedi.

Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı Çalıştayı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Hakim Evinde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bakan Gül, suçun en temel tanımıyla birey ve toplum arasındaki çatışma olduğunu ifade etti. Gül, toplum halinde bir arada yaşamanın şartlarını oluşturan kurallar çiğnendiğinde ortaya hafif veya ağır bir haksızlık çıktığını kaydetti.

"30 bin 609 kişi lekelenmedi"

Bir tek suçun bile cezasız kalmasına asla rıza gösterilmeyeceğinin altını çizen Gül, "Caydırıcı etkin yaptırımlar için bu anlamda gereken tüm adımların, tüm ihtiyaçları masaya konuk değerlendirmesi gerekmektedir. Bir tek masumun bile haksız yere suçlanmasına, gereksiz işlemlerin muhasebe olmasına asla izin vermemeliyiz, asla müsaade etmemeliyiz. Asılsız istinatlar, soyut ve temelsiz ihbarlar veya ceza hukukunun alanın dışında kalan şikâyetler, sadece sisteme bir ilave iş yükü getirmemektedir. En başta vatandaşlarımızın onur ve saygınlığının korunması, gereksiz biçimde sistem içinde alınmalarının önlenmesini de zorunlu kılmaktadır" dedi.

Bakan Gül bu kapsamda geçtiğimiz yıl Ceza Muhakemeleri Kanununun 158. maddesine getirilen düzenlemenin, vatandaşların lekelenmeme hakkını koruma amacını taşıdığını söyledi. Düzenleme neticesinde bir yıl itibariyle toplam 30 bin 609 soruşturma yapılmasının gerek olmadığına dair karar verildiğini paylaşan Gül, "Bu, 30 bin 609 kişi aslında sisteme soyut asılsız temelsiz ihbarlarla lekelenecekti ama getirdiğimiz bu kanunla 30 bin 609 kişi lekelenmedi. Evine, iş yerine, kamu dairesine şüpheli sıfatı aldığı için bir kolluk gitmedi, savcı karşısına çıkmadı. Bu kişiyi çamur at izi kalsın anlayışı adalet değildir diye adalet mekanizmasının karşısına çıkarmadık, lekelenmesine izin vermedik" diye konuştu.

Çalıştayda Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya da yer aldı.