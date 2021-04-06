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Adalet Bakanı Gül’e bir hükümlünün gönderdiği şikâyet mektubu sakıncalı bulundu; "Yaşadığımız gerçekler sizin söylediklerinizle uyuşmuyor"

06 Nisan 2021 08:04

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e açık mektup yazan hükümlü Ayberk Demirdöğen’in mektubu sakıncalı bulunarak engellendi.

Ayberk Demirdöğenabdulhamit gülcezaevimektup
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