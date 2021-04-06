Adalet Bakanı Gül’e bir hükümlünün gönderdiği şikâyet mektubu sakıncalı bulundu; "Yaşadığımız gerçekler sizin söylediklerinizle uyuşmuyor"

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; mektupta, Gül’e hitaben “Ülkemizde uzun zamandır bir insan hakları reformu yapılacağı söyleniyor, siz de TV programlarında açıklamalar yapıyorsunuz. Fakat yaşadığımız gerçekler sizin söylediklerinizle uyuşmuyor” ifadeleri yer alıyordu.

Bolu F Tipi Cezaevi’nden Ayberk Demirdöğen'in mektubu şöyle:

“Bolu F Tipi Hapishanesi’nde toplatma kararı bulunmayan dergilerimize hapishane idaresince el konuluyor. Arkadaş ziyaretçilerimiz reddediliyor. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, adil yargılanma gibi ne anlatılırsa anlatılsın somut durumda açık bir fişleme yapılıyor. Keyfilik, hukuksuzluk bu boyutta iken ve kişi hakları bu şekilde ayaklar altındayken hangi insan haklarından bahsediliyor?”