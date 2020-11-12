Adalet Bakanı Gül'den “Yargı bağımsızlığına güven düştü” eleştirisine yanıt: Benim en büyük endeksim kalbimdir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Henüz iki yıl önce yürürlüğe giren Anayasa’nın yerine yenisinin yapılması gerektiğini söyleyen Gül, yargıya güvenin ülke tarihinin en düşük seviyelerinde olduğuna ilişkin raporları ise kabul etmedi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, komisyonda muhalefet milletvekilleri, cezaevlerinin durumu, Kürtçe konuşma yasakları, hâkim ve savcıların yanlı tutumları, uzun gözaltı ile tutukluluk konularında Adalet Bakanlığı’na çeşitli eleştiriler sundu. Muhalefet, özellikle yargıya olan güvenin yok olduğunu ve bu durumun telafi edilemez sonuçlar doğuracağını ifade etti.

"En iyi endeks insanın kendisi ve toplumun, bizim Türk toplumunun endeksidir"

Muhalefetin eleştirilerini yanıtlayan Gül, tartışmalı ifadeler kullandı. Uluslararası kuruluşların yargı bağımsızlığı ve yargıya güven konulu raporlarına değinen Gül, Türkiye’nin en alt sıralarda yer almasıyla ilgili, “Benim için en büyük endeks, kalbimdir. Yargıya güvenle, adalete güveni de ayırmak lazım. En iyi endeks insanın kendisi ve toplumun, bizim Türk toplumunun endeksidir. Bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ni kim hazırlıyor? ABD Barolar Birliği hazırlıyor. Söz konusu endeks, uzman görüşleri, anketlere dayanıyor. Görüşleri kimlerden aldığı belli değil. İsimler, uzmanların isimleri, hangi bilimsel metot uygulandığı belli değil” dedi.

Bakan Gül, "Kürtçenin önündeki yasakları kaldırdık" dedi

Kürtçenin yasaklandığını ve iktidar tarafından izinin silindiğine yönelik açıklamalara da yanıt veren Gül, “Kürtçenin önündeki yasakları bizim hükümetimiz kaldırdı” dedi. Kürtçenin TBMM tutanaklarına ‘x dili’ olarak geçmesine ve kayyumların Kürtçe tabelaları şehirlerden toplatmasına değinmeyen Gül, Kürtçenin yasaklanmasını AKP’nin engellediğini öne sürdü.