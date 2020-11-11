CHP'li Kadıgil'in nafaka hakkındaki sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Gül: Kadınların aleyhine adım atmayacağız

CHP Milletvekili Sera Kadıgil, dün Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alarak nafaka tartışmalarına değindi. Adalet Bakanlığı'nın kadınların nafaka hakkını sınırlamak için çalışma yaptığına dair basında yer alan haberlere dikkat çekti.

Kadınların nafaka hakkına süre sınırlaması getirileceği yönündeki haberleri de gündeme getiren Kadıgil'in sorusuna Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Kadınların aleyhine adım atmayacağız" yanıtını verdi.

Nafakanın sadece kadınlar için geçerli olmadığının altını çizen Kadıgil; “nafakayı erkekler de alabilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf alır yani. Peki, biz neden sürekli bu yazık, gariban, mağdur erkekleri konuşuyoruz? Yani neden bu nafakanın tarafı hep kadınlar oluyor; çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği yok, çünkü kadın eve mahkûm ediliyor, çünkü kadın erkek kadar okutulmuyor, kadın, erkek kadar çalıştırılmıyor, kocaları tarafından çalışmasına izin verilmiyor, izin verilmediği gibi ondan sonra boşanınca dönüp ona diyorsunuz ki 'kusura bakma kardeşim, sen nafaka falan alamazsın’ demek adil değildir” ifadelerini kullandı.

“Nafaka süresiz değil ki ”

Nafakanın süresiz olmadığını vurgulayan Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir ay evli kaldı, ömür boyu nafaka alacak.' Böyle bir şeyin olmadığını biliyorsunuz. Kıymetli Adalet Bakanlığı yetkilileri, bütün veriler sizin önünüzde, üç beş tane 'celebrity' ünlü davası üzerinden gidip de milyonlarca yoksul kadını bu şekilde suçlamaya hiç kimsenin hakkı yok, ilk önce bunu bir ortaya koyalım. Nafaka süresiz midir, değil, değildir efendim. Kanunun lafzında süresiz verilebileceği söylenmiştir ama bunun bazı doneleri vardır, bazı kriterleri vardır, kadın çalışıyorsa, çalışmaya başladıysa, yeniden bir yerde iş bulduysa, devletten bir geliri varsa, başka biriyle evlendiyse zaten nafaka alamafz. Bunların hepsini bir kenara geçtim, eğer ki hâkimin önüne gider, erkek taraf 'Ben böyle böyle sebeplerle fakirleştim' derse hâkim zaten bunu ayarlayabilir” dedi.

"Dört kadından biri çalışabiliyor"

“Kadınlar çalışmak yerine nafaka yiyip yatmayı tercih ediyor” argümanının doğru olmadığını ifade eden Kadıgil sadece dört kadından birinin çalışabildiğinin de altını çizdi. Kadıgil, "Siz kadınlara iş buluyorsunuz da kadınlar nafakayı mı tercih ediyor? Öte yandan ortalama nafaka 300 TL iken bu ekonomik koşullarda hangi kadın 300 TL yemek için çalışmadan yatmak için bunu yapıyor?” dedi.

“Kadınların aleyhine herhangi bir adım atmayacağız”

Kadıgil’in sözlerinin ardından konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Nafaka konusunda elbette bu konu için bir yasal düzenleme gerekiyor. Eğer bu konuda bir değişiklik olacaksa ve bunun yeri çatısı Meclistir, yani Yüce Meclisin iradesi yerine geçip herhangi bir değerlendirmede bulunmamız söz konusu olamaz ve haberde sözü geçtiği gibi bakanlığımızın şu kadar bu kadar yıl olsun diye bir düşüncesi asla yok” dedi.

Bakan Gül, nafaka konusunda akademisyenlerin, uygulayıcıların, Yargıtay’ın, farklı görüşleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kimin hangi kanaati var, düşüncesi var, bunların teknik olarak çalışmaları yapılıyor ama ne olursa olsun bu konuda kadınların asla aleyhine dönük hiçbir faaliyetin, hiçbir adımın biz, hem hükümet olarak, hem parti olarak, hem de bakanlık olarak destekçisi olamayız. Eğer bir şey olacaksa kadınlara pozitifi anlamda daha iyi noktada, iyileştirici noktada her türlü gelişme ve bu konuda iyileştirme söz konusu olabilir” dedi.