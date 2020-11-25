Adalet Bakanı Gül'den Almanya tepkisi: Gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Doğu Akdeniz'de Türk bayraklı gemide arama yapılmasına tepki gösterdi. “Libya’ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur" diyen Bakan Gül, "Bu girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçtiremeyecektir" ifadesini kullandı.

Bakan Gül'ün açıklaması şöyle:

“Libya’ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kullanacağız. Bu girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçtiremeyecektir.”

Almanya, Avrupa Birliği kuvvetleriyle birlikte Akdeniz'deki bir Türk gemisini arama için durdurmuş, Türkiye'nin itirazının ardından arama durdurulmuştu.

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