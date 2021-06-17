Adalet Bakanı Gül'den, "10 bin dolar alan siyasetçi" hakkında açıklama: Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir siyasetçinin organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Gül, "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında bir siyasetçinin Peker'den 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Bunun üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Soylu'ya bir yazı göndererek söz konusu ismin açıklanmasını talep etti.

Dün sürpriz bir şekilde Şentop'u makamında ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuya ilişkin bilgi verdi.

Soylu’nun 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği belirtiliyor.

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“Adliyelerin kapısı açık"

Bugünse Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelişmeler üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ve algı operasyonlarıyla kimsenin bir şey elde edemeyeceğini söyleyen Gül, "Suç ihbarı Cumhuriyet savcılarına tanınan yetkidir, hiçbir kurum dava aç açma diye telkinde bulunamaz" şeklinde konuştu.