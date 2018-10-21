Adalet Bakanı Gül: Darbe girişimine yönelik 209 dava tamamlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişimi davalarına ilişkin, "289 fiili darbe davası var ve bu davalardan 209'unu mahkemelerimiz karara bağladı" dedi.

Adalet Bakanı Gül, millette, kamuoyunda darbe girişiminde bulunan hainlerle ilgili kararların bir an önce verilmesi yönünde beklenti olduğunu ifade etti.

Türk yargısının büyük bir fedakarlıkla görevini icra ettiğini kaydeden Gül, 'FETÖ' yönelik soruşturma ve kovuşturmaların etkili şekilde yürütülmeye devam edildiğini vurguladı.

Darbe girişiminde yer alan kişilere ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda da büyük aşamalar kaydedildiğini anlatan Gül, yargılamalar sonrasında TBMM'yi bombalayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hakkında da mahkumiyet kararları verildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"289 fiili darbe davası var ve bu davalardan 209'unu mahkemelerimiz karara bağladı. Bu, önemli bir oran. Türk yargısı, Anayasa'ya, adalete, vicdana göre karar vermek için gayret gösteriyor. Bu süreci kendi hukukumuza, uluslararası hukuka göre sürdürüyor. Türk yargısı elinden gelen gayreti gösteriyor."