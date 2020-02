Adalet Bakanı Gül: Cumhur İttifakı'nın karşısında yıkım ittifakı var

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakı\'nın karşısında yıkım ekibinin olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BBP Genel Merkezi tarafından Gaziantep\'te düzenlenen iftar programına katıldı. Bir otelde düzenlenen iftara Bakan Gül\'ün yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, iki partinin milletvekili adayları ve partililer katıldı.

İftar sonrası salondakilere seslenen Gül, Cumhur İttifakı ile ilgili konuşarak vatandaşların ittifaka gerekli desteği vereceğini söyledi. Gül, hükümetin 16 yılda büyük işler yaptığını belirterek, \"Cumhur İttifakı\'nın karşısında adeta bir yıkım ittifakı var. Türkiye geride kalan 16 yılda çok önemli başarılar elde etmiştir. O yüzden 24 Haziran\'da Cumhur İttifakı\'na verilecek her oy büyük önem taşımaktadır. Cumhur İttifakı\'nda Muhsin Yazıcıoğlu ile hiç bir şekilde milletin değerleriyle karşı karşıya gelmeyen Erbakan Hoca\'nın, devlete çok önemli katkılar veren Turgut Özal\'ın, Menderes\'in ruhları vardır. Özetle bu ittifakta memleket için taş üstüne taş koyan herkesin ruhu vardır. O yüzden cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gereken desteği göreceğimizi düşünüyorum. Terörle etkin mücadele için, teröre uzanan tüm elleri engellemek için desteklerinizi bekliyoruz. Bunların devamı için güçlü bir destek vereceğinize inanıyorum\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, bugüne kadar halkla beraber yürüdüklerini belirterek şunları söyledi:

\"Devlet, millet ve İslam’ın menfaatine uygun olan her konuda destekçi olacağız. Bu ittifakın temelleri 15 Temmuz gecesi atıldı. Darbeyi duyduğumuzda kimin kime karşı olduğunu bilmeden teşkilatlarımızı uyarıp darbeye karşı mücadele edileceğini duyurduk. Meclis bombalanırken oradaydık. Arkadaşlarımız illerde ilk sokaklara çıkanlardan oldu. Sivil bir hareketin içinde yer aldık. Milli iradeye kimsenin el koymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu seçim, milli iradeye millet dışında hiç bir güç müdahale edemez diyenlerle karşısında olanların seçimidir. Bu ittifak sadece Türkiye için değil tüm İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin geleceği için kuruldu. Kerkük\'te de, Halep\'te de, Kırım\'da da herkes Cumhur İttifakı\'nın kazanması için dua ediyor. HDP\'ye verilen her oy PKK\'ye verilmiştir. HDP\'nin ayağına giden PKK\'nın ayağına gitmiştir. Bana göre Pervin Buldan ile Salih Müslüm\'ün farkı yoktur. Bana göre Selahattin Demirtaş ile Öcalan\'ın farkı yoktur. Bunlar örgüttür ve birisi şehir birisi dağ kadrosudur. Biz olaya böyle bakmazsak Kürt kardeşlerimize de yanlış yapmış oluruz. Biz dik durup düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Biz, HDP\'nin PKK ile farkının olmadığını anlatmalıyız.\"

