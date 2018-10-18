Adalet Bakanı Gül: Brunson beraat etmedi; adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın yalnızca yurt dışı yasağının kaldırıldığı ve adli kontrol kararı olduğunu hatırlatarak, "Bu kişi beraat etmemiştir, iddialarla ilgili suçlu bulunmuştur. Mahkeme mahkumiyet kararı verdi" dedi.

Bakan Gül, kayıp Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulundu. Aramalarla ilgili geç kalındığı eleştirilerini değerlendiren Gül, "Savcılıktan bize gelen talebi iletildiğinde bu konuda Suud makamları biraz geç oldu. Kimlerle gireceksiniz, ne yapacaksınız gibi. Savcılık sonra tekrar yazı yazdı" dedi.

Gül, Aramalar için Suudi devletinin onayı beklendiğini belirterek, "Süreç dikkatli bir şekilde yürütülüyor. En kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Gül, 29 Aralık'ta bin 600 hâkim ve savcı alımı için sınav yapılacağını açıkladı.

Atatürk'ün CHP'ye vasiyet ettiği İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devresilmesine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Gül, "Atatürk'ün vasiyeti, tüm Türk toplumuna vasiyettir" dedi. Gül, "Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir" ifadesini kullandı.

Gül'ün konuşmasından satır başları şöyle:

"Vatandaşlarımızın sosyal medyaya değil, Başsavcılık tarafındna elde edilen verilere inanması doğpru olacaktır. Önemli olan olayın aydınlatılması için net bir biçimde irade ortaya kondu. Burada Viyana sözleşmesindne kaynaklı bir takım bazı hususlar var. (Vatandaş olarak, o bayrak orada, orası o ülkenin toprağı sayılıyor ve orada istenildiği gibi suç işlenebileceği algısı var) Konsolosluk binası herhangi bir eyr dğeildir. Viyana sözleşmesi yargı makamlarının nasıl davranacağının sınırlarını çizmiştir. Bir idari makam ben buraya hemen gireceğim diye karar evremiyor. Burada elbette muhattap devletin iş birliği, rızası savcılık makamını sınırlayan hususlar. Bu adli işlemler Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla hemen başlatıldı ve arama için Suudilerin onayı beklendi. Yazışmalar yapıldı ve gelecek cevaplar üzerine arama inceleme işlemleri başlanabildi. Olayı soruşturan adli mercilerdir. Elde edilen verilere göre atılacak adımlar da adli mercilere bağlıdır. Soruşturma işlemlerinde de yetki adli mercilerindir, başsavcılığın yürüttüğü bir soruşturma."

"İlgili yetkili mercinin bir sonuca varmalıdır. Suçlu başka bir ülkedeyse, o suçlunun iadesi talep edilir. Hangi ülkede olduğu bilinmiyorsa kırmızı bülten çıkarılır. Son tahlilde soruşturmayı savcılık yürütüyor. Ne olacağını elbette savcılık takdir edecektir. Cumhuriyet başsavcılığı hukukun gereğini yapacaktır."

"Suudi Arabistan ile idari anlamda emniyuet, polis diğer kurumlarla görüşmeler devam ediyor. Ne düzeyde bu konuda bir işbirliğine, idari makamlar diğer kurumlar olduğu için bilmiyoruz. Ama savcılıktan bize gelen talebi iletildiğinde bu konuda Suud makamları biraz geç oldu. Kimlerle gireceksiniz, ne yapacaksınız gibi. Savcılık sonra tekrar yazı yazdı."

Andrew Brunson

"(Amerika-Türkiye ilişkileri, yaptırım kararı) Şunu söyliyim bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerden başkası teferruat. Bizim çok önemsediğimiz bir şey değil. Brunson'la ilgili çok şey tartışıldı. Özellikle Amerika'nın da bu süreçte yaptığı kabul edilemez. Ama şu açık ve kesin k,i yargılamaları yapan Türk yargısı kararını hiçbir yerden herhangi bir talimattan etklileenecerek vermiş değildir. Bağımsız ve tarafsız yargılraımız tarafındna süreç başlatılmış ve sürdürülmüştür. Mahkemelerimiz herhangi bir baskıya boyun eğmez. Adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştır ilgili kişinin. Bu kişi beraat etmemiştir, mahkeme mahkumiyet kararı verdi. Suçlu bulunmuştur iddialarla ilgili.

Af teklifi

"Temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan siyasettir.

İş Bankası hisseleri

"Siyasi partilerin ticaretle uğraşamayacağı mevzuatta var. CHP'ye bir çok dava açıldı. Atatürk'ün vasiyetiniyerine getirmediğine ilişkin. Atatürk'ün vasiyeti tüm Türk toplumuna vasiyettir. Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir.

"FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır. DEAŞ'la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var."